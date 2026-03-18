وزارة الصحة بصدد تقييم خدمات علاج الإدمان والوقاية منه ضمن شبكة حسب الأقاليم

أكدت وزارة الصحة أنها بصدد العمل على تقييم خدمات علاج الإدمان والوقاية منه ضمن شبكة حسب الأقاليم وذلك لخصوصية الخدمات المقدمة، وذلك في ردها الكتابي على سؤال لنائب البرلمان حاتم اللباوي يتعلق بإمكانية إحداث مركز لمعالجة الإدمان في القصرين.وبينت أنه في إطار جهود تقليص المخاطر الناجمة عن تعاطي المخدرات، قامت وزارة الصحة منذ شهر أفريل 2025 بالتعاقد مع جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في هذا الميدان ضمن مراكز منتشرة في أغلب الولايات وذلك قصد دمجها في الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى الفضاءات الشبابية التي تعمل داخل المندوبيات الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تنشط في هذا المحور بالنسبة لليافعين.وذكرت بأن مركز "الأمل" لعلاج الادمان بالمركب الصحي بجبل الوسط (ولاية زغوان) الذي أُعيد فتحه في مارس 2019 بصدد متابعة 1300 متعافي سنويا بالعيادات الخارجية وأكثر من 70 متعافي بالمجمع العلاجي المحمي الذي يمثل نموذجا لهياكل ما بعد العلاج.واستجابة للخصوصية وكثافة طلبات العلاج بعثت وزارة الصحة منذ شهر مارس 2023 مركز "تانيت" المتكون من مستشفى نهاري للنساء المدمنات بمستشفى الرازي بمنوبة وشرعت في بعث وبرمجة عيادات أخرى مثل عيادات طب الإدمان بصفاقس في 17 جويلية 2025 وبالعاصمة بجهة الوردية يوم 13 أكتوبر 2025 وبالمنستير في 1 نوفمبر 2025 وبقفصة يوم 1 ديسمبر 2025 وبجندوبة يوم 2 جانفي 2026.كما أطلقت الوزارة العلاج بالميثادون للمتعافيات والمتعافين من الإدمان بالإبر على مادة الهيروين بمراكز "تانيت"، الأمل والوردية مع برمجة تعميمه على الجهات قصد الإستجابة شيئا فشيئا لطلب كافة المتعافين من تعاطي هذه المادة.وشرعت الوزارة منذ سنة 2021 في تنفيذ الاستراتجية الوطنية للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية غير المشروعة والحد من مخاطرها وعلاج الاضطرابات الناجمة عن الإدمان عليها في المجتمع وداخل المؤسسات السجنية.وتتركز على ستة محاور وهي تعزيز الصحة والوقاية من تعاطي المخدرات وخفض المخاطر الناجمة عن تعاطي المخدرات وعلاج الاضطرابات الناجمة عن الإدمان على المخدرات ودعم الإدماج الاجتماعي والمهني و خلق بيئة سياسية وقانونية وممارسات سانحة للتمتع بالعلاج وإعداد وتحليل ونشر واستخدام البيانات الاستراتيجية.