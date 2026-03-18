سفير تونس الجديد لدى رواندا يقدّم أوراق اعتماده للرئيس الرواندي بول كاغامي

قدّم أنور بن يوسف، في مطلع الشهر الجاري، أوراق اعتماده سفيرا للجمهورية التونسية لدى جمهورية رواندا مع الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي، إلى رئيس الجمهورية الرواندية "بول كاغامي".ومثّل اللقاء، وفق بلاغ نشرته المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء، مناسبة لتأكيد علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، وإبراز الإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التبادل التجاري، وخاصة في المنتجات الغذائية، إضافة إلى التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال والرقمنة وقطاع الصحة.وأكّد السفير استعداد تونس لمزيد دفع آليات التعاون مع رواندا، من خلال تنظيم استحقاقات ثنائية، من بينها الدورة الأولى للجنة المشتركة والدورة الأولى للمشاورات السياسية، بما من شأنه إثراء الإطار القانوني المنظّم للعلاقات الثنائية وتنويع مجالاتها.كما نقل بالمناسبة، تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى نظيره الرواندي، وتمنياته له بموفور الصحة والنجاح، وللشعب الرواندي بمزيد التقدّم والازدهار.من جانبه، حمّل الرئيس الرواندي السفير التونسي تحياته إلى رئيس الجمهورية، معربا عن أمله في أن يؤدي زيارة رسمية إلى رواندا في المستقبل القريب، ومؤكدا استعداده لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، أدلى السفير التونسي لدى روندا بتصريح لوسائل إعلام رواندية رسمية، عبّر فيه عن سعادته بلقاء الرئيس الرواندي، والتباحث معه بشأن آفاق التعاون الواعدة بين البلدين، خاصة في ظلّ الفرص المتاحة في عدّة مجالات، والنجاحات التي حقّقتها تونس في إنجاز مشاريع تنموية برواندا.