تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة: إعلان قائمة المنتخب التونسي
أعلن الإطار الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 17 سنة عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في تصفيات اتحاد شمال إفريقيا، التي ستُقام بمدينة بنغازي الليبية من 22 مارس الجاري إلى 5 أفريل القادم، والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.
قائمة اللاعبينحراسة المرمى:
محمد دغرور (سوشو الفرنسي) – مالك العرايسي (النادي الصفاقسي) – سعيد الهرقلي (الترجي الرياضي).
الدفاع:
محمد أمين العوي (النادي الصفاقسي) – جبريل فيليب كابي (ميتز الفرنسي) – ريان التغورتي (لوزان السويسري) – منصف الثابتي (فولفسبورغ الألماني) – إلياس العنابي (إنغولشتات الألماني) – يقين بن صالحة (النادي البنزرتي) – محمد علي السعفي (الترجي الرياضي) – أحمد البامري (الاتحاد المنستيري).
وسط الميدان:
أنس العثماني (النجم الساحلي) – أنس تريمش (الاتحاد المنستيري) – يوسف بن سعيد (هانوفر 96 الألماني) – يانيس زيردة (كورتريك البلجيكي) – طيب الملولي (النجم الساحلي) – يوسف بن محمود (جوانن كونكارنو الفرنسي) – آدم السالمي (الملعب التونسي).
الهجوم:
آدم البرجي (الترجي الرياضي) – إسلام العلوي (الترجي الرياضي) – عثمان بن حسين (الملعب التونسي) – يحيى الجليدي (رينجرز الإسكتلندي) – بسام الفريڨي (النجم الساحلي) – أيهم الطبوبي (الترجي الرياضي) – سفيان الزرقي (فيرتو الفرنسي).
برنامج المبارياتالجولة الأولى (24 مارس): تونس – المغرب
الجولة الثانية (27 مارس): تونس – مصر
الجولة الثالثة (30 مارس): تونس – ليبيا
الجولة الرابعة (2 أفريل): تونس – الجزائر
ملاحظة: يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى النهائيات القارية.
