مؤسسة "فداء" تعلم منظوريها المتحصلين على جرايات ومنح بإمكانية سحب مستحقاتهم المالية بداية من 18 مارس

أعلنت مؤسسة "فداء" للإحاطة بضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، أنه يمكن لمنظوريها المتحصلين على جرايات ومنح، سحب مستحقاتهم المالية بداية من اليوم الأٍبعاء 18 مارس 2026.

وذكرت المؤسسة في بلاغ لها اليوم، أن عدد المنتفعين بالتحويلات المالية المباشرة التي تسندها مؤسسة فداء، 465 منتفعا بالنسبة للجرايات و918 منتفعا بالنسبة للمنح المدرسية والجامعية والتكوينية.


وأشارت إلى أنه تم منذ بداية شهر جانفي 2026 وتطبيقا لأحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 اعتماد الأجر الأدنى المضمون على أساس نظام 48 ساعة عوضا عن نظام 40 ساعة مما ترتب عنه زيادة شهرية في الجرايات المسندة من قبل المؤسسة بين 64 و240 دينارا لكل منتفع وذلك حسب نسبة السقوط البدني المستمر.


وأكدت المؤسسة حرصها المتواصل على دعم منظوريها والإحاطة بهم طبقا للنصوص والتراتيب الجاري بها العمل
