بمناسبة عيد الفطر : مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى التقيّد بجملة من الاجراءات وقواعد السلامة المرورية

Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 16:25
      
أوصى المرصد الوطني السلامة المرور مستعملي الطريق، في بلاغ له اليوم الأربعاء، إلى التقيّد بجملة من الاجراءات وقواعد السلامة المرورية، من بينها التخفيض في السرعة واحترام مسافة الأمان، مع مضاعفتها عند تهاطل الأمطار، وذلك نظرا للكثافة المرورية المرتقبة بسبب تزامن عطلة عيد الفطر المبارك مع عطلة نهاية أسبوع مطولة، إضافة إلى توقع نزول أمطار.

ودعا المرصد، إلى التأكد من الجاهزية الفنية للعربة قبل الشروع في القيادة، خاصة سلامة العجلات وماسحات الزجاج ونظام الأضواء، بما يضمن القيادة الأمنة في مختلف الظروف، فضلا عن تشغيل إنارة أضواء المقاطعة عند نزول الأمطار أو عند ضعف الرؤية حتى في وضح النهار، لضمان وضوح الرؤية لمستعملي الطريق.


كما حث على تجنّب المجاوزات الخطيرة أو غير الضرورية، خاصة في ظل كثافة حركة المرور واحتمال انزلاق الطرقات، وكذلك تجنب الكبح المفاجئ الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، مشددا على ضرورة ربط حزام الأمان والامتناع عن استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة، مع التركيز التام على الطريق.


ونبّه الى ضرورة الانتباه لحركة المترجلين ومنحهم الأولوية، خاصة بالمناطق العمرانية ومحيط محطات النقل، إضافة إلى مضاعفة الحذر عند الاقتراب من المفترقات والمنعرجات وممرات العبور، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الرؤية أثناء الأمطار.

كما دعا المرصد الى عدم السياقة تحت تأثير التعب، والتوقف لأخذ قسط من الراحة عند الحاجة، خاصة خلال الرحلات الطويلة، حاثا سائقي الدراجات النارية على الالتزام بارتداء الخوذة الواقية، وانارة الأضواء بالليل والنهار وتوخي الحذر الشديد، مع تفادي التنقلات غير الضرورية أثناء نزول الأمطار .
