منظمة الصحة العالمية بتونس تدعو إلى تعزيز رعاية الآخرين لدعم السلامة النفسية والتماسك المجتمعي

دعت منظمة الصحة العالمية مكتب تونس إلى تعزيز ثقافة رعاية الآخرين لما لها من دور أساسي في دعم السلامة النفسية وترسيخ الشعور بالترابط والتضامن داخل المجتمع.
وأكدت المنظمة، في تدوينة توعوية نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايس بوك، أهمية القيام بمبادرات بسيطة تعود بفوائد كبيرة على الأفراد والمجتمع، من بينها تفقّد الأحبّة والاطمئنان عليهم بانتظام، وتقديم المساعدة للمحتاجين مهما كانت محدودة، إضافة إلى الانخراط في العمل التطوعي عبر تسخير الوقت والمهارات لخدمة الصالح العام.
وأبرزت أن مثل هذه السلوكيات اليومية، رغم بساطتها، من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا في حياة الآخرين، كما تعزز لدى الفرد الشعور بالرضا والراحة النفسية.

واعتبرت المنظمة أن “الأعمال الصغيرة يمكن أن تُحدث تأثيرًا كبيرًا”، داعية إلى ترسيخ هذه القيم في الحياة اليومية بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتضامنًا.
 
