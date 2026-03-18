قبلي: "تبسكيلة عشية رمضان" تظاهرة سنوية تنظمها جمعية "فجر الصحراء" بدوز لنشر ثقافة استعمال الدراجة

تنظم جمعية "فجر الصحراء" للدراجات الهوائية بدوز عشية اليوم الاربعاء، "تبسكيلة الائمة" في اطار تظاهرة "تبسكيلة عشية رمضان"، التي دأبت الجمعية على تنظيمها طيلة السنوات الخمس الأخيرة، وفق ما أكده كاتبها العام منعم حنيش.
وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان تظاهرة "تبسكيلة عشية رمضان" التي تندرج في اطار الاستراتيجية الكبرى التي تعمل عليها الجمعية منذ سنوات لجعل مدينة دوز مدينة الدراجة بامتياز، ترمي الى مزيد نشر ثقافة استعمال الدراجة كوسيلة تنقل صديقة للبيئة تساهم في الحدّ من الاكتظاظ فضلا عن دورها الصحي والرياضي الذي يساعد في بناء جسم سليم.
وأضاف ان "تبسكيلة الائمة" التي ستنتظم عشية اليوم بمدينة دوز تحمل بعدا هاما باعتبار الرمزية الاعتبارية للامام في المجتمعات، وهو ما يمكّن من تحفيز الأهالي وخاصة الناشئة على استعمال الدراجات الهوائية في تنقلاتهم اليومية.

واشار حنيش الى ان "تبسكيلة عشية رمضان" انتظمت هذه السنة بين تلاميذ مدرسة دوز الكبرى ومدرسة ابن عرفة بدوز ثم بين أهالي حي أولاد يحيى إضافة الى "تبسكيلة" بمدينة القلعة وأخرى لعناصر فريق كرة السلة بدوز، تخللتها فقرة تنشيطية احتضنتها القاعة المغطاة، الى جانب "التبسكيلة" اليومية لاعضاء وناشطي جمعية "فجر الصحراء" وكافة من يرغب في مرافقتهم في جولة بين احياء المدينة وواحاتها.
ولفت ذات المصدر الى البعد الاجتماعي الذي تحمله "التبسكيلة" باعتبارها تجمع بين أهالي دوز الكبرى من مختلف الاعمار، مما من شانه ان يعزز التقارب والتاخي بين المشاركين في هذه التظاهرة التي تسبق يوميا اذان المغرب بساعتين اوثلاث ساعات في شكل جولة ترفيهية تجوب ابرز شوارع مدينة دوز والمنطقة السياحية مرورا بالواحات.
