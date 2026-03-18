الدورة الرابعة لتظاهرة "تونس مسارح العالم" من 27 مارس إلى 3 أفريل 2026

ينظّم المسرح الوطني التونسي الدورة الرابعة لتظاهرة "تونس مسارح العالم"، وذلك من 27 مارس إلى 3 أفريل 2026 بقاعة الفن الرابع بتونس العاصمة.وتأتي هذه التظاهرة التي تقام سنويا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، احتفاء باليوم العالمي للمسرح، الموافق لـ27 مارس من كل عام، حيث تتحوّل تونس خلال هذه الأيام إلى فضاء مفتوح للحوار الفني، ونقطة التقاء بين ثقافات مسرحية متعددة تحتفي بالإبداع، وتفتح نوافذ جديدة على تجارب فنية من مختلف أنحاء العالم.وتعد تظاهرة "تونس مسارح العالم" موعدا سنويا يجمع مدارس مسرحية متنوعة من عدة دول، تلتقي فوق ركح واحد لتتعارف وتتقاسم تجاربها الفنية، وتقدّم للجمهور التونسي عوالم مسرحية نابضة بالحياة، حيث لقاء الخيال بالإنسان، والركح بالحلم، على امتداد أسبوع تتلاقى فيه اللغات والثقافات، ويكون فيه المسرح اللغة المشتركة التي توحّد الجميع.وكشفت مؤسسة المسرح الوطني عن المعلّقة الرسمية لتظاهرة هذا العام، التي ستشهد مشاركة عروض من تونس وروسيا وإسبانيا وتركيا وكرواتيا، وأوردت في قراءة فنية بصرية لها، أنها تعبر عن روح هذا الموعد الثقافي، وعن فكرة اللقاء بين مسارح العالم : مسارح تأتي من بعيد لتجد في تونس بيتا للفن، وفضاء للحوار الثقافي، وجسرا يعبر عليه الفنانون نحو جمهور يتوق لاكتشاف جماليات المسرح في تعدّد مدارسه وتجاربه.ونشرت مؤسسة المسرح الوطني هذه المعلقة على صفحتها الرسمية مضيفة أنه سيتم لاحقا الإعلان عن برنامج هذه الدورة، وبرنامج اليوم العالمي للمسرح.