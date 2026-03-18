التونسية الدكتورة داليا العش تحصد جائزة “النجم الصاعد” العالمية

توّجت الدكتورة داليا العش، الأستاذة المساعدة بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس، بجائزة "النجم الصاعد"، وهي من أرفع الجوائز العلمية التي يمنحها الاتحاد العلمي الدولي المتنوّع للبحث في مجال الفكر واللغة والتواصل في الذهان، وذلك تقديراً لأبحاثها المتميزة في مجال اضطرابات التواصل والذهان.

وتهدف جائزة " النجم الصّاعد" إلى دعم الكفاءات الشابة وتشجيع الأبحاث متعددة التخصصات التي تسهم في تطوير الفهم العلمي للدماغ والسلوك الإنساني، وتعزيز الحلول التطبيقية في مجالات التشخيص والعلاج.


وتتمحور أبحاث الدكتورة داليا العش، حسب ما أوضحته، مساء أمس الثلاثاء، على صفحتها الشخصية بمنصة التواصل الاجتماعي " ميتا /فايسبوك"، حول كيفية إنتاج اللغة وفهمها في الاضطرابات النفسية والعصبية، مما يوفّر رؤى أساسية لتقييم الصحة النفسية، والتشخيص المبكر، ووضع استراتيجيات علاجية فعّالة، كما تركّز على العلاقة الجدلية بين الدماغ واللغة، مع تسليط الضوء على آليات إنتاج وفهم الكلام لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية.


وتعتبر أطروحات الدكتورة داليا العش العلمية أن اللغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي “نافذة” حيوية يمكن من خلالها رصد التغيرات في الصحة النفسية والأداء المعرفي للإنسان. و تشارك الأستاذة المساعدة بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس مع مركز التميز في الصحة النفسية للشباب في مشاريع علمية مشتركة تركز بشكل أساسي على تحليل الخطاب واستقصاء أبعاده السريرية والمعرفية، من أجل فهم كيفية تأثر اللغة بالاضطرابات النفسية.

وتُعدّ جائزة “النجم الصاعد” التي يمنحها الاتحاد العلمي الدولي المختصّ في تقييم وتثمين الأبحاث المتقدمة، وتكريم الكفاءات التي تقدم إضافات استثنائية في مجالات الفكر واللغة والتواصل على المستوى العالمي، من الجوائز المرموقة التي تُسند للباحثين الواعدين الذين أظهروا تميّزا لافتا وإسهامات مبتكرة في مجالات البحث المرتبطة بالفكر واللغة والتواصل، خاصة في ما يتعلّق بالاضطرابات النفسية مثل الذهان. 

وقد أعربت جامعة صفاقس، في بلاغ نشرته، اليوم الأربعاء، على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز العلمي، مهنئة الدكتورة داليا العش على هذا التميز الدولي.
