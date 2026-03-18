Babnet   Latest update 19:16 Tunis

مركز المرأة العربية يضع على ذمة الباحثين بوابة قانونية تفاعلية لرصد المساواة والفجوات في التشريعات العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69baad10dc42f5.43394647_giqjlonemfkph.jpg>
Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 18:06
      
 كشف مركز المرأة العربية عن بوابة “الحقوق القانونية والإنسانية للمرأة والرجل بين المساواة والفجوات”، وهي منصة رقمية تفاعلية تُعد مرجعا شاملا لتحليل الأطر القانونية المرتبطة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المنطقة العربية.

وأوضح المركز، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، "أن هذه البوابة تغطي الوضع القانوني في 20 دولة عربية، وتوفر قاعدة بيانات تضم أكثر من 8000 نص قانوني، تشمل الدساتير والقوانين والمراسيم، تم تحليلها وفق مقاربة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.

   وتتيح المنصة رصد مكامن المساواة أو التمييز في مختلف التشريعات، لاسيما في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تناول قضايا أساسية من بينها الحماية من العنف، وحق العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق داخل الأسرة.

    كما توفر البوابة مؤشرات وإحصائيات تربط بين النصوص القانونية والواقع، بالاستناد إلى تقارير دولية من بينها تقارير فجوة النوع الاجتماعي، بما يساعد على تقييم مدى تقدم التشريعات في تحقيق العدالة والمساواة.

   وأشار المركز إلى أن هذه المنصة موجّهة إلى صناع القرار، والمحامين، والباحثين، والإعلاميين، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والهياكل الحكومية، فضلا عن كل المهتمين بفهم حقوقهم وتعزيز مبادئ الإنصاف والمساواة في المجتمعات العربية.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325695

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 مارس 2026 | 28 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:52
12:34
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
17°-10
17°-8
18°-10
16°-13
  • Avoirs en devises 24844,6
  • (18/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38646 DT
  • (18/03)
  • 1 $ = 2,94120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/03)     1287,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/03)   28282 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>