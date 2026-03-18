سفيرة تونس بجنوب افريقيا تؤكد أهمية دور الديبلوماسية الاقتصادية في دعم الشراكات وتدفق الاستثمارات

Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 14:43
      
شاركت سفيرة الجمهورية التونسية بجنوب افريقيا كريمة برداوي، مؤخرا، في تظاهرة "لقاء السفارات" (Embassy Connect)، الذي جمع عددا من أعضاء السلك الدبلوماسي وفاعلين اقتصاديين، في إطار التحضير لمؤتمر الاستثمار في مقاطعة غوتنغ بجنوب إفريقيا ""Gauteng 2026.

وأبرزت سفيرة تونس في كلمة ألقتها في افتتاح التظاهرة، وفق بلاغ نشرته مساء أمس الثلاثاء، المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الدور المتزايد الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية في دعم الشراكات الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار، مشددة على أن الدبلوماسية الاقتصادية، تعتبر جسرا يربط بين مجتمعات الأعمال والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال الشباب.


وأكدت أن موقع تونس الاستراتيجي، يجعل منها جسرا للتواصل بين شمال افريقيا وافريقيا جنوب الصحراء وحوض المتوسّط، منوّهة بالقدرات التي تزخر بها تونس في مختلف المجالات، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية (لاسيما زيت الزيتون والتمور والصناعات الغذائية)، وقطاع مكونات السيارات، والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى السياحة والصناعات الابداعية.


كما دعت خلال حلقة الحوار التي انتظمت بالمناسبة، الى ضرورة تكثيف الترويج لاتفاقية التجارة الحرّة القارية الإفريقية (ZLECAf / AfCFTA)، التي من شأنها تكريس سوق موحّدة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجا داخلياً يفوق 3 تريليونات دولار.

وأشارت رئيسة البعثة الديبلوماسية التونسية، إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يكمن في تفعيل هذا الإطار القاري، وترجمته إلى فرص ملموسة للتجارة والاستثمار عبر دول القارة الإفريقية.

وشكّل هذا اللقاء، فرصة للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لتباحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات والتعاون الصناعي مع مقاطعة غوتنغ، التي تُعدّ المركز الاقتصادي لجنوب إفريقيا.
