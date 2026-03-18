الاتحاد العام التونسي للطلبة يطلب من وزارتي التعليم العالي والعدل مراجعة تاريخ إجراء مناظرة عدول التنفيذ

تقدّم الاتحاد العام التونسي للطلبة، أمس الثلاثاء، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العدل، بمراسلة رسمية، تضمّنت طلب مراجعة تاريخ إجراء مناظرة عدول التنفيذ، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين وحسن سير هذه المحطة الوطنية في أفضل الظروف.
 
وأوضح الاتحاد الطلابي، في بيان له، أن مطلب تأجيل موعد المناظرة يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص وتفادي صعوبات التنقل والاكتظاظ وارتفاع الضغط على وسائل النقل نظرا لتزامن موعد المناظرة مع الفترة الموالية لعطلة عيد الفطر، ما قد يؤثّر سلبًا على قدرة عدد من المترشّحين على الالتحاق بمراكز الاختبار في ظروف عادية ومريحة، أو يُحمِّلهم أعباءً مادية ولوجستية إضافية.

 
كما اعتبر أنّ حسن تنظيم مثل هذه المناظرات لا يقتصر فقط على ضبط محتواها، بل يشمل أيضًا اختيار التوقيت الأنسب الذي يراعي خصوصية المناسبات الوطنية والظروف المحيطة بها، بما يضمن إجراءَها في إطار من الهدوء والاستقرار وتكافؤ الحظوظ بين جميع المترشّحين.
 

ودعا إلى تأجيل موعد إجراء المناظرة إلى تاريخ أكثر ملاءمة من الناحية التنظيمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات الواقعية المرتبطة بالتنقل خلال تلك الفترة، بما يكفل إجراءَها في ظروف طبيعية وعادلة تعزز مصداقيتها وتضمن مبدأ الإنصاف بين الجميع، مؤكّدًا تعهّده بالمتابعة الشاملة لكل الملفات والدفاع عن حقوق الطلبة.
الأربعاء 18 مارس 2026 | 28 رمضان 1447
