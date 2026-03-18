بطولة العالم لكرة اليد للوسطيات: تونس في المجموعة السابعة مع المجر وبولونيا وتايوان

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للوسطيات عن وضع المنتخب التونسي ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات المجر وبولونيا وتايوان.وستُقام منافسات البطولة في الصين خلال الفترة الممتدة من 24 جوان إلى 5 جويلية 2026، بمشاركة منتخبات موزعة على ثماني مجموعات.ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، في حين يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.