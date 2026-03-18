صبري اللموشي: قائمة التربص ضمّت أفضل اللاعبين استعدادًا للمونديال

عناصر جديدة وغيابات بارزة



توجّه نحو تجديد الدماء واللعب الهجومي



ملفات فنية واختيارات واقعية



قائمة اللاعبين المدعوين للتربص



أعلن مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم صبري اللموشي عن قائمة اللاعبين المدعوين للتربص المقبل، الذي يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي هايتي وكندا يومي 28 و31 مارس الجاري بمدينة تورنتو، وذلك في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقررة بكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.وأكد اللموشي، خلال ندوة صحفية بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، أن القائمة تضم أفضل 30 لاعبًا ينشطون في تونس وأوروبا، مشددًا على أن الجاهزية البدنية واستقرار الأداء مع الأندية كانا المعيار الأساسي في توجيه الدعوات.شهدت القائمة دعوة عدد من الأسماء للمرة الأولى، من بينها حارس النادي الإفريقي مهيب الشامخ، ومتوسط ميدان جوانن برلين راني خضيرة، ولؤي بن فرحات لاعب كارلسروه الألماني، إضافة إلى آدم عروس لاعب قاسم باشا التركي وعمر بن علي مهاجم النادي الصفاقسي.في المقابل، غابت بعض عناصر الخبرة على غرار الفرجاني ساسي وعيسى العيدوني.وأشار المدرب الوطني إلى أن القائمة المعلنة تسبق الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركة في المونديال، مؤكدًا أنها ستبقى مفتوحة، خاصة مع إمكانية عودة بعض اللاعبين الذين سيغيبون عن التربص لأسباب مختلفة، مثل منتصر الطالبي وبشير بن سعيد.أوضح اللموشي أن التربص سيشهد حضور عدد كبير من العناصر الشابة القادرة على فرض نفسها مستقبلاً، مبرزًا في هذا السياق مؤهلات خليل العياري لاعب باريس سان جيرمان وإسماعيل الغربي.كما شدد على أهمية دعم اللاعبين ومنحهم الثقة، متطرقًا إلى وضعية المدافع علاء غرام مع فريقه شاختار الأوكراني.وفي ما يتعلق بدعوة عشرة مهاجمين ضمن القائمة، أفاد اللموشي بأن ذلك يأتي في إطار التوجه نحو تغيير العقلية التكتيكية للمنتخب والانتقال إلى أسلوب لعب هجومي، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد كأس العالم.أكد المدرب الوطني أن الواقعية فرضت تفضيل بعض العناصر الشابة على لاعبي الخبرة، مشيرًا إلى اقتناعه حاليًا بمردود غيث الزعلوني مقارنة بمحمد دراغر.كما أوضح أن عدم دعوة اللاعب التونسي البرازيلي أليسون سانتوس يعود إلى رفضه تمثيل المنتخب، مؤكدًا التركيز فقط على اللاعبين المتحمسين للدفاع عن الألوان الوطنية.واختتم اللموشي حديثه بتوجيه الشكر إلى الدولي السابق نعيم السليتي بمناسبة اعتزاله اللعب الدولي، متمنيًا التوفيق للترجي الرياضي في مباراته المرتقبة أمام الأهلي المصري ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.أيمن دحمان – صبري بن حسن – مهيب الشامخ – نور الدين الفرحاتي.يان فاليري – معتز النفاتي – غيث الزعلوني – عمر الرقيق – آدم عروس – علاء غرام – رائد الشيخاوي – محمد أمين حميدة – مرتضى بن وناس – علي العابدي.إلياس السخيري – حنبعل المجبري – أنيس بن سليمان – راني خضيرة – إسماعيل الغربي – محمد بالحاج محمود.إلياس سعد – سيباستيان تونكتي – ريان اللومي – فراس شواط – لؤي بن فرحات – سيف الله اللطيف – عمر بن علي – خليل العياري – حازم المستوري – أنيس السعيدي.