اللموشي يكشف قائمة «نسور قرطاج» لوديتي هايتي وكندا

قائمة اللاعبين



أعلن الناخب الوطني، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المدعوين للتربص المقبل للمنتخب التونسي لكرة القدم، المقرر من، والذي سيتخلله إجراء مباراتين وديتين أمام هايتي وكندا يوميبمدينة تورنتو الكندية.ويأتي هذا التربص في إطار استعدادات منتخبلنهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها فيخلال الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية.وسيخوض المنتخب التونسي الدور الأول ضمنإلى جانب هولندا واليابان والمتأهل من الملحق الأوروبي الثاني الذي يضم أوكرانيا وبولندا والسويد وألبانيا.أيمن دحمان – صبري بن حسن – مهيب الشامخ – نور الدين الفرحاتييان فاليري – معتز النفاتي – غيث الزعلوني – عمر الرقيق – آدم عروس – علاء غرام – رائد الشيخاوي – محمد أمين حميدة – مرتضى بن وناس – علي العابديإلياس السخيري – حنبعل المجبري – أنيس بن سليمان – راني خضيرة – إسماعيل الغربي – محمد بالحاج محمودإلياس سعد – سيباستيان تونكتي – ريان اللومي – فراس شواط – لؤي بن فرحات – سيف الله اللطيف – عمر بن علي – خليل العياري – حازم المستوري – أنيس السعيدي.