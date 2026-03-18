اللموشي يكشف قائمة «نسور قرطاج» لوديتي هايتي وكندا

أعلن الناخب الوطني صبري اللموشي، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المدعوين للتربص المقبل للمنتخب التونسي لكرة القدم، المقرر من 23 إلى 31 مارس الجاري، والذي سيتخلله إجراء مباراتين وديتين أمام هايتي وكندا يومي 28 و31 مارس بمدينة تورنتو الكندية.

ويأتي هذا التربص في إطار استعدادات منتخب «نسور قرطاج» لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في كندا والولايات المتحدة والمكسيك خلال الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية.


وسيخوض المنتخب التونسي الدور الأول ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والمتأهل من الملحق الأوروبي الثاني الذي يضم أوكرانيا وبولندا والسويد وألبانيا.


قائمة اللاعبين

حراسة المرمى:
أيمن دحمان – صبري بن حسن – مهيب الشامخ – نور الدين الفرحاتي

الدفاع:
يان فاليري – معتز النفاتي – غيث الزعلوني – عمر الرقيق – آدم عروس – علاء غرام – رائد الشيخاوي – محمد أمين حميدة – مرتضى بن وناس – علي العابدي

وسط الميدان:
إلياس السخيري – حنبعل المجبري – أنيس بن سليمان – راني خضيرة – إسماعيل الغربي – محمد بالحاج محمود

الهجوم:
إلياس سعد – سيباستيان تونكتي – ريان اللومي – فراس شواط – لؤي بن فرحات – سيف الله اللطيف – عمر بن علي – خليل العياري – حازم المستوري – أنيس السعيدي.
