الدورة التاسعة لتظاهرة "ربيع الطفولة بشنني" من 27 الى 29 مارس 2026

Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 17:39
      
تنظم، دار الثقافة شنني، فعاليات الدورة التاسعة لتظاهرة "ربيع الطفولة بشنني"، وذلك من 27 الى 29 مارس 2026.

ويتضمن برنامج التظاهرة التي تنتظم باشراف، المندوبية الجهـوية للشؤون الثقافية بقابس، عروضا سينمائية ومسرحية وورشات تكوينية في المسرح والاعلامية.


وسيكون الاطفال، على موعد يوم الجمعة 27 مارس الجاري، مع عرض فيلم بعنوان "BACK TO THE OUTBACK" على أن يواكبوا يوم السبت 28 مـارس ورشات تكوينية في المسرح و الإعلامية.


كما سيكون رواد دار الثقافة شنني، في نفس اليوم (28 مارس) مع عرض مسرحي موجه للشباب والكهول بعنوان "ملخر".

أما اليوم الختامي للتظاهرة، الاحد 29 مارس، فسيكون مخصصا لمسرح الاطفال من خلال عرض مسرحية "خلدون".
