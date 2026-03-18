حالة الطقس المُتوقعة أيام العيد: تقلبات منتظرة وأمطار متفرقة من 19 إلى 22 مارس 2026

Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 11:50
      
أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة متابعة للوضع الجوي، أعلن فيها عن توقعات باضطرابات متفاوتة تشمل عدة مناطق من البلاد خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 مارس 2026، مع تسجيل أمطار متفرقة وتغيّرات في درجات الحرارة.

وأوضح المعهد أن طقس الخميس 19 مارس سيشهد ظهور سحب عابرة على أغلب الجهات، تتكاثف تدريجيًا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة. وتهب الرياح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، وتكون قوية نسبيًا قرب السواحل، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و27 درجة.


أما يوم الجمعة 20 مارس، فيتميّز بظهور سحب عابرة تتكاثف تدريجيًا بالمناطق الغربية، مع توقع نزول أمطار متفرقة تمتد محليًا إلى الجهات الشرقية خلال الليل. وتكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة قبل أن تتقوى نسبيًا قرب السواحل وبالجنوب، مع إمكانية تشكّل دواوير رملية محلية، في حين تبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيًا مع ارتفاع طفيف بالجنوب.


ويكون الوضع الجوي يوم السبت 21 مارس ملائمًا لنزول الأمطار خاصة بالجنوب والمناطق الغربية للشمال والوسط، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما تهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيًا بالجنوب.

ومن المتوقع يوم الأحد 22 مارس نزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليًا بالوسط والجنوب الغربي، مع سحب عابرة ببقية المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية قوية نسبيًا قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد، بينما تبقى درجات الحرارة دون تغيير يذكر.
الأربعاء 18 مارس 2026 | 28 رمضان 1447
