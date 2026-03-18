أكاديمية أفريكسيم بنك تفتح باب التسجيل لبرنامج شهادة تمويل التجارة في إفريقيا 2026

أعلنت أكاديمية أفريكسيم بنك (البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد)، عن فتح باب التسجيل لبرنامج شهادة تمويل التجارة في إفريقيا لعام 2026، وهو أحد البرامج الرائدة التي تهدف إلى تعزيز قدرات قارة إفريقيا في مجال تمويل التجارة.ويرمي هذا البرنامج، الذي يستهدف المهنيين في القطاع المصرفي والممارسين في مجال التجارة، إلى تعزيز المهارات المرتبطة بتمويل التجارة وتطوير القدرات اللازمة لتحسين القدرة التنافسية للقارة في الأسواق العالمية.علما ان تونس من الدول الإفريقية الرائدة في مجالات التجارة والصناعة، تعد من أبرز المستفيدين من هذا البرنامج، الذي من المتوقع أن يلعب دورا محوريا في تدريب المهنيين التونسيين وتزويدهم بالكفاءات اللازمة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية والدولية، بما يتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.ويتم تقديم البرنامج بالشراكة مع الاتحاد الدولي للتخصيم، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكوارتير بنك. ويمتد البرنامج إلى عدة أشهر، حيث يتم تقديم خمس وحدات دراسية عبر جلسات افتراضية بقيادة مدربين متخصصين، بينما تُقدم وحدة واحدة من خلال جلسات حضورية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وتُختتم الوحدات عبر الإنترنت بشكل غير متزامن.وفي خطوة لتعزيز الوصول إلى هذا البرنامج، أعلن أفركسيم بنك عن تقديم منح دراسية تغطي 50 بالمائة من الرسوم الدراسية لأول سبعة متقدمين من مختلف الدول الإفريقية. وتعكس هذه المنح التزام البنك بتوسيع نطاق الوصول إلى البرامج التدريبية ذات الجودة العالية التي تساهم في رفع مستوى كفاءة المهنيين في القارة.وقد نال برنامج شهادة تمويل التجارة في إفريقيا جائزة فضية في جوائز التميز في الممارسة في أكتوبر 2025، ما يعكس تميز البرنامج وجودته الأكاديمية. ومنذ انطلاقه في 2016، ساهم البرنامج في تدريب أكثر من 150 متخصصا من مختلف أنحاء القارة ، مما ساعد في تحسين مشهد تمويل التجارة الإفريقية.ويتواصل التسجيل في البرنامج حتى 31 ماي 2026، ويمكن للمهنيين المهتمين في القارة التسجيل عبر الرابط المتاح على الموقع الرسمي لأكاديمية أفريكسيم بنك.في تعليقه على البرنامج، أكد ستيفن كاوما، المدير العام للموارد البشرية في أفريكسيم بنك، أن البرنامج يعد خطوة استراتيجية لبناء جيل جديد من خبراء تمويل التجارة في إفريقيا. وأوضح أن هذا الجيل سيكون قادرا على دفع أجندة التجارة الإفريقية وتعزيز قدرة القارة على التنافس في السوق العالمية.يذكر ان البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا.و أطلق أفريكسيم بنك، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، النظام الأفريقي للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.وبلغت مجموع معاملات افريكسيم بنك مع الجهات التونسية من وزارة مالية وبنك مركزي وبنوك تجارية ب9ر1 مليار دولار منذ بداية سنة 2023 الى غاية سبتمبر 2025.