اطلاق مشروع توعوي في الاسعافات الاولية لفائدة الاطفال

Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 14:40
      
أطلقت، جمعية المسعف الصغير، بالشراكة مع مدينة العلوم بتونس، مشروعا توعويا في الاسعافات الاولية لفائدة لأطفال سيجوب كامل تراب الجمهورية، وذلك لنشر ثقافة الإسعاف لدى هذه الفئة.

ويهدف هذا المشروع، الذي ستنعقد أولى فعالياته بمدينة العلوم بتونس، يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، الى صنع جيل جديد واع ومثقف ويحسن التصرف في الحالات الطارئة وذلك من خلال اكتشاف عالم الاسعاف الحقيقي.


كما تسعى هذه المبادرة التوعوية، التي من المنتظر أن تجوب لاحقا كامل تراب الجمهورية، الى تغيير عقلية الطفل وتمكينه من انقاذ حياة إنسان.


وسيقوم الاطفال المشاركون في هذا المشروع بتمثيل حي وتطبيق عملي لعملية اسعاف في تفاعل يخدم العقل وينميه.

وستكون هذه التجربة الهامة الشرارة الاولى التي ستغير عقلية طفل وتمكنه من انقاذ حياة إنسان.

يشار الى أن، جمعية المسعف الصغير، هي جمعية إسعافيه ثقافية تأسست في جوان 2019، وتهتم بتوعية الأطفال الصغار حول أهم مبادئ الإسعافات الأولية وتتوجه إلى الأطفال الدين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة، وهي الجمعية الأولى في العالم العربي التي تملك مشروع بيداغوجي في مجال الإسعافات الأولية للطفولة.
