صحيفة "NZZ am Sonntag" السويسرية: تونس العاصمة وجهة ساحرة تمزج بين عبق الشرق وأناقة المتوسط

سلّطت الصحيفة السويسرية الصادرة بزوريخ "أن زد زد أم زونتاغ" (NZZ am Sonntag)، الضوء على سحر العاصمة التونسية، واصفة إياها بالوجهة التي تنجح في الجمع بين الأناقة العصرية والروح الشرقية الأصيلة، في تمازج فريد بين زرقة البحر وعمق المدينة العتيقة.ونقلت سفارة سويسرا بتونس مضمون المقال الصحفي، الذي نشر، مؤخرا، في صحيفة "NZZ am Sonntag " النسخة الأسبوعية لصحيفة "NZZ Neue Zürcher Zeitung" الشهيرة في زيورخ، لافتة الى ان كاتب المقال ابرز ملامح "تونس الأخرى" بعيداً عن المسالك السياحية التقليدية، مؤكداً أن العاصمة التونسية تظل "سرًا محفوظًا" يكتشفه الزائر الباحث عن الأصالة والهدوء.المدينة العتيقة.. حارسة التراث العالميوصف المقال لحظات غروب الشمس في "المدينة العتيقة" باللحظات السحرية، حيث تضاء الأزقة، وتتعالى أصوات الأغاني العربية من المقاهي الشعبية، معتصرة روائح شاي النعناع والأطباق التونسية التي تؤكل في الشارع (street food).وأكدت الصحيفة أن هذه "المدينة القديمة" تظل الحصن المنيع لهوية تونسية ضاربة في القدم، حيث تنتمي الأزقة لسكانها وتجارها بعيداً عن صخب السياحة الجماعية.بين "المدينة الجديدة" وضفاف المتوسطولم تغفل الصحيفة السويسرية عن "المدينة الجديدة" بوسط العاصمة، التي تتميز بهندستها المعمارية العريقة وشوارعها الفسيحة المظللة بالأشجار ومقاهيها التاريخية، قبل أن ينفتح المشهد على البحيرة والضاحية الشمالية.وأشار المقال إلى سهولة التنقل عبر القطار للوصول إلى ضفاف قرطاج التاريخية وضاحية المرسى الأنيقة وصولاً إلى قرية سيدي بوسعيد ببيوتها الزرقاء والبيضاء المعلقة بين السماء والبحر، والتي وصفتها الصحيفة بـ "اللوحة الفنية" أو الساحل اللازوردي التونسي "la Côte d’Azur tunisienne ".وجهة "سياحة المدن" الصاعدةوخلصت الصحيفة السويسرية الى القول بأن تونس العاصمة تمثل اليوم وجهة مثالية لهواة "سياحة المدن" (City Break) الباحثين عن تجربة سياحية تجمع بين الثقافة والتاريخ وفن الطبخ والاسترخاء على شواطئ المتوسط، مشيدة بحفاوة الاستقبال التونسية والقدرة على الاستمتاع بـ "فن العيش" الهادئ.وتأتي هذه الإشادة الدولية لتعزز صورة الوجهة التونسية في الأسواق الأوروبية، وخاصة السويسرية، كوجهة ثقافية وسياحية متكاملة تتجاوز النمط التقليدي للسياحة الشاطئية.وشهدت السوق السويسرية انتعاشاً لافتاً بنسبة نمو بلغت 17.6% (حتى أواخر شهر جويلية 2025)، وهي من أعلى نسب النمو ضمن الأسواق الأوروبية التقليدية.وساهم السياح السويسريون ضمن الكتلة الأوروبية التي تجاوزت 2.5 مليون وافد، حيث استعادت السوق السويسرية مكانتها كواحدة من الأسواق ذات القدرة الإنفاقية العالية التي تراهن عليها تونس لتنويع منتوجها السياحي.وتميز التوافد السويسري في 2025 بالتوجه نحو السياحة الثقافية والبديلة و"سياحة المدن"، وهو ما يفسر الاهتمام الصحفي السويسري الأخير (مثل مقال صحيفة NZZ) الذي ركز على عمق مدينة تونس وتراثها وليس فقط على السياحة الشاطئية.