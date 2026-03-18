الإعلان عن نتائج مسابقة الإذاعة الوطنية لأفضل الأعمال الدرامية الرمضانية

Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 11:26
      
أُعلن مساء الثلاثاء عن نتائج مسابقة الإذاعة الوطنية لأفضل الأعمال الدرامية الرمضانية لسنة 2026، حيث حصد المسلسل التلفزيوني «المطبعة» للمخرج مهدي الهميلي النصيب الأكبر من الجوائز.

وجرى الإعلان عن النتائج خلال سهرة إذاعية احتضنها بهو مؤسسة الإذاعة التونسية، بحضور عدد من صناع الدراما وأعضاء لجنة التحكيم المختصين في مجالي السمعي البصري والسينمائي.


أبرز جوائز صنف المسلسلات

* أفضل مسلسل: «المطبعة»

* أفضل إخراج: مهدي الهميلي – «المطبعة»
* أفضل سيناريو: مهدي الهميلي – «المطبعة»
* أفضل ممثل:

* يونس الفارحي (نجيب) – «المطبعة»
* محمد مراد (فاروق) – «الخطيفة»
* أفضل ممثلة: لمياء العمري (خديجة) – «الخطيفة»
* أفضل دور ثانوي نسائي: آية بلاغة (يامنة) – «الخطيفة»
* أفضل دور ثانوي رجالي: عبد الحميد بوشناق (الطاهر) – «المطبعة»
* أفضل موسيقى تصويرية (مناصفة):

* كريم الثليبي – «حياة»
* سليم عرجون – «المطبعة»
* أفضل ملابس: أنيس العياري – «المطبعة»
* أفضل مكياج وقيافة: أنيسة غلالة – «الخطيفة»
* أفضل ديكور: محمد عطية – «المطبعة»
* أفضل مونتاج: روشن ميزوري وأميمة عوينتي – «المطبعة»
* أفضل صورة (مناصفة):

* أدونيس رمضان – «حياة»
* فاروق لعريض – «المطبعة»
* أفضل صوت وميكساج: معز الشيخ وخليل بن رحيم – «المطبعة»
* جائزة لجنة التحكيم: ملكة عويج (خولة) – «المطبعة»
* أفضل عمل يقدم صورة إيجابية للمرأة: «حياة»

صنف السلاسل التلفزية

أسندت جائزة أفضل سلسلة إلى «باب بنات صبرية في السبعينات» للمخرج زياد لتيّم.

وشهدت المسابقة مشاركة 14 عملاً درامياً، بينها ستة مسلسلات وثماني سلاسل تلفزية، في حين تم خلال السهرة تكريم الدراما الإذاعية بمؤسسة الإذاعة التونسية، وتسلم الجائزة الممثل والمخرج أنور العياشي.

وضمت لجنة التحكيم كلاً من مهندس الصوت محسن الفريجي رئيساً، والمخرجة والجامعية إنصاف عرافة، والناقدة الفنية نايلة الغربي، والممثل أحمد الحفيان، والأستاذة الجامعية مرفت ميديني كمون، ومدير التصوير محمد المغراوي.

ونوهت اللجنة بالتنوع والتطور الملحوظ في الإنتاج الدرامي، مع توصيات بتعزيز الاستراتيجية الاتصالية في تسويق أعمال التلفزة الوطنية، وتفادي المشاهد العنيفة أو الصادمة دون مبرر درامي، إضافة إلى الحد من مشاهد التدخين وتصنيف الأعمال وفق الفئات العمرية المناسبة.
