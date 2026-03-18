الإعلان عن نتائج مسابقة الإذاعة الوطنية لأفضل الأعمال الدرامية الرمضانية

أُعلن مساء الثلاثاء عن نتائج مسابقة الإذاعة الوطنية لأفضل الأعمال الدرامية الرمضانية لسنة 2026، حيث حصد المسلسل التلفزيونيللمخرج مهدي الهميلي النصيب الأكبر من الجوائز.وجرى الإعلان عن النتائج خلال سهرة إذاعية احتضنها بهو، بحضور عدد من صناع الدراما وأعضاء لجنة التحكيم المختصين في مجالي السمعي البصري والسينمائي.«المطبعة»مهدي الهميلي – «المطبعة»مهدي الهميلي – «المطبعة»* يونس الفارحي (نجيب) – «المطبعة»* محمد مراد (فاروق) – «الخطيفة»لمياء العمري (خديجة) – «الخطيفة»آية بلاغة (يامنة) – «الخطيفة»عبد الحميد بوشناق (الطاهر) – «المطبعة»* كريم الثليبي – «حياة»* سليم عرجون – «المطبعة»أنيس العياري – «المطبعة»أنيسة غلالة – «الخطيفة»محمد عطية – «المطبعة»روشن ميزوري وأميمة عوينتي – «المطبعة»* أدونيس رمضان – «حياة»* فاروق لعريض – «المطبعة»معز الشيخ وخليل بن رحيم – «المطبعة»ملكة عويج (خولة) – «المطبعة»«حياة»أسندت جائزةإلى «باب بنات صبرية في السبعينات» للمخرج زياد لتيّم.وشهدت المسابقة مشاركة، بينها ستة مسلسلات وثماني سلاسل تلفزية، في حين تم خلال السهرة تكريم الدراما الإذاعية بمؤسسة الإذاعة التونسية، وتسلم الجائزة الممثل والمخرجوضمت لجنة التحكيم كلاً من مهندس الصوترئيساً، والمخرجة والجامعية، والناقدة الفنية، والممثل، والأستاذة الجامعية، ومدير التصويرونوهت اللجنة بالتنوع والتطور الملحوظ في الإنتاج الدرامي، مع توصيات بتعزيز الاستراتيجية الاتصالية في تسويق أعمال التلفزة الوطنية، وتفادي المشاهد العنيفة أو الصادمة دون مبرر درامي، إضافة إلى الحد من مشاهد التدخين وتصنيف الأعمال وفق الفئات العمرية المناسبة.