تونس تحتضن فعاليات معرض بترو أفريكا المتخصص في الشأن الطاقي من 16 إلى 19 جوان 2026

Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 13:46
      
تحتضن تونس فعاليات الدورة الجديدة من معرض "بترو أفريكا" المتخصص في الشأن الطاقي، وذلك من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم.

ويهدف المعرض إلى تقديم "حلول واقعية لتحديات حقيقية"، حيث يركز على استعراض أحدث الابتكارات التقنية والمنتجات التي تساهم في تعزيز الكفاءة الطاقية ودعم التنمية المستدامة.

ويمثل هذا الحدث الاقتصادي البارز نقطة التقاء استراتيجية لصناع القرار والخبراء في قطاعي الطاقة والبناء من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم.
ويأتي تنظيم هذا المعرض في سياق إقليمي ودولي يتسم بضرورة تسريع النسق نحو الانتقال الطاقي. وينتظر ان يسلط المعرض الضوء على أجندة التحول الطاقي الطموحة في افريقيا، من خلال استعراض مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات الهيدروجين الأخضر وحلول الحد من الانبعاثات الكربونية.
ويسعى المنظمون إلى تكريس رؤية جديدة توازن بين استغلال الموارد التقليدية والالتزام بالمعايير البيئية الدولية.

ويمثل المعرض فرصة هامة للمؤسسات التونسية والدولية من أجل تعزيز الحضور من خلال تسليط الضوء على الابتكارات والمنتجات أمام قاعدة جماهيرية واسعة من المهنيين وعقد شراكات لتوفير فضاء للقاءات الثنائية التي تهدف إلى إبرام صفقات تجارية وتوسيع شبكات الأعمال فضلا عن دفع النمو عبر المساهمة في تحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة والبنية التحتية في تونس وإفريقيا.
