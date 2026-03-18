اتحاد الكتاب التونسيين يدعو منتسبيه إلى المشاركة في الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب

دعا اتحاد الكتاب التونسيين جميع المبدعين من منتسبيه إلى المشاركة في جناح العرض الخاص به ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي سيقام من 23 أفريل إلى 3 ماي 2026.وجاء في بلاغ صادر أمس عن الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب أنه يضع على ذمة منتسبيه جناح العرض الخاص به ويتعين على الراغبين في عرض مؤلفاتهم أو برمجة تقديم للإصدارات أو حصة توقيع أو غيرها من الأنشطة الاتصال ببالمنسق العام للأنشطة وكاتب عام الاتحاد بوراوي بعرون.وتأتي هذه الدعوة في إطار مساهمة الاتحاد في البرمجة الثقافية والأنشطة التي تعتزم الهيئة المديرة لمعرض تونس الدولي للكتاب، تنظيمها على هامش المعرض وفق ما جاء في البلاغ.وجدير بالذكر أن اتحاد الكتاب التونسيين كان أعلن الأسبوع الماضي، أنه "يمكن لمن فقد العضوية بسبب الاستقالة أو عدم تسديد الاشتراك استرجاعها بتقديم طلب تنظر فيه الهيئة المديرة . وفي حالة قبول استرجاع عضويته يكون ملزما بتسديد ما تخلد بذمته من معلوم الاشتراك عن مجمل السنوات التي لم يسددها"، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل الخامس من القانون الأساسي للاتحاد.