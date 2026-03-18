مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة الثانية لفعاليات يوم الفيلم الوثائقي يوم السبت 28 مارس 2026

في اطار برنامجها العلمي لسنة 2026، تنظم، مدينة العلوم بتونس، الدورة الثانية لفعاليات يوم الفيلم الوثائقي التونسي، وذلك يوم السبت 28 مارس 2026.ويهدف هذا الحدث الى تثمين الإنتاج الوثائقي التونسي وتشجيع الحوار بين المخرجين والجمهور وتعزيز التفكير حول القضايا الثقافية التاريخية والبيئية التي تهم تونس.ويتضمن البرنامج عرض سبعة أفلام وثائقية تونسية هي "حديث القرى الأمازيغية" و"حديث الصخور" و"الشتيوة" للمخرج عبد الحق الطرشوني و"رايس الأبحار" و"الحلفاء مثل الذهب" للمخرج، هشام بن عمار الى جانب فيلم "الزريعة" للمخرجة، فتحية خذير و"التهيئة العمرانية لمدينة تونس" للمخرج، محمد صالح العرقي، ومن إنتاج وكالة التهيئة العمرانية لتونس الكبرى.وتعرض الأفلام بحضور مخرجيها وتليها جلسات نقاش مع الجمهور، وسيتولى الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص في التاريخ الأمازيغي، فتحي بن معمر، تنشيط النقاش حول فيلم "حديث القرى الأمازيغية"، بينما تقدم المهندسة المعمارية، عفاف بينوس، فيلم "التهيئة العمرانية لمدينة تونس".يشار الى أن هذا اليوم مفتوح أمام العموم وكذلك أمام المهنيين والباحثين والمهتمين بالسينما الوثائقية أين سيتم فتح فضاء للحوار والتفكير حول القضايا الكبرى التي تشكل حاضر ومستقبل تونس.