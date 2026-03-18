Babnet   Latest update 14:52 Tunis

مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة الثانية لفعاليات يوم الفيلم الوثائقي يوم السبت 28 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg>
Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 14:06
      
في اطار برنامجها العلمي لسنة 2026، تنظم، مدينة العلوم بتونس، الدورة الثانية لفعاليات يوم الفيلم الوثائقي التونسي، وذلك يوم السبت 28 مارس 2026.

ويهدف هذا الحدث الى تثمين الإنتاج الوثائقي التونسي وتشجيع الحوار بين المخرجين والجمهور وتعزيز التفكير حول القضايا الثقافية التاريخية والبيئية التي تهم تونس.


ويتضمن البرنامج عرض سبعة أفلام وثائقية تونسية هي "حديث القرى الأمازيغية" و"حديث الصخور" و"الشتيوة" للمخرج عبد الحق الطرشوني و"رايس الأبحار" و"الحلفاء مثل الذهب" للمخرج، هشام بن عمار الى جانب فيلم "الزريعة" للمخرجة، فتحية خذير و"التهيئة العمرانية لمدينة تونس" للمخرج، محمد صالح العرقي، ومن إنتاج وكالة التهيئة العمرانية لتونس الكبرى.


وتعرض الأفلام بحضور مخرجيها وتليها جلسات نقاش مع الجمهور، وسيتولى الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص في التاريخ الأمازيغي، فتحي بن معمر، تنشيط النقاش حول فيلم "حديث القرى الأمازيغية"، بينما تقدم المهندسة المعمارية، عفاف بينوس، فيلم "التهيئة العمرانية لمدينة تونس".

يشار الى أن هذا اليوم مفتوح أمام العموم وكذلك أمام المهنيين والباحثين والمهتمين بالسينما الوثائقية أين سيتم فتح فضاء للحوار والتفكير حول القضايا الكبرى التي تشكل حاضر ومستقبل تونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325669

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 مارس 2026 | 28 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:52
12:34
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-10
17°-8
18°-10
16°-13
  • Avoirs en devises 24780,4
  • (17/03)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38258 DT
  • (17/03)
  • 1 $ = 2,95292 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/03)     1287,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/03)   28282 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>