رابطة أبطال أوروبا: نتائج إياب ثمن النهائي

Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 09:29
      

أسفرت مباريات الثلاثاء من إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم عن النتائج التالية:


* سبورتينغ لشبونة (البرتغال) تأهل على حساب بودو غليمت (النرويج)
(الذهاب 0-3 / الإياب 5-0)


* باريس سان جرمان (فرنسا) تأهل أمام تشلسي (إنقلترا)
(الذهاب 5-2 / الإياب 3-0)

* ريال مدريد (إسبانيا) تأهل على حساب مانشستر سيتي (إنقلترا)
(الذهاب 3-0 / الإياب 2-1)

* أرسنال (إنقلترا) تأهل أمام باير ليفركوزن (ألمانيا)
(الذهاب 1-1 / الإياب 2-0)

وتُستكمل مباريات إياب ثمن النهائي اليوم الأربعاء وفق البرنامج التالي:

برشلونة (إسبانيا)نيوكاسل يونايتد (إنقلترا) (1-1 ذهابًا)*
ليفربول (إنقلترا)غلطة سراي (تركيا) (0-1 ذهابًا)*
بايرن ميونيخ (ألمانيا)أتالانتا (إيطاليا) (6-1 ذهابًا)*
توتنهام (إنقلترا)أتلتيكو مدريد (إسبانيا) (5-2 ذهابًا)*
