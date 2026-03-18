رابطة أبطال أوروبا: نتائج إياب ثمن النهائي
أسفرت مباريات الثلاثاء من إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم عن النتائج التالية:
* سبورتينغ لشبونة (البرتغال) تأهل على حساب بودو غليمت (النرويج)
(الذهاب 0-3 / الإياب 5-0)
* باريس سان جرمان (فرنسا) تأهل أمام تشلسي (إنقلترا)
(الذهاب 5-2 / الإياب 3-0)
* ريال مدريد (إسبانيا) تأهل على حساب مانشستر سيتي (إنقلترا)
(الذهاب 3-0 / الإياب 2-1)
* أرسنال (إنقلترا) تأهل أمام باير ليفركوزن (ألمانيا)
(الذهاب 1-1 / الإياب 2-0)
وتُستكمل مباريات إياب ثمن النهائي اليوم الأربعاء وفق البرنامج التالي:
برشلونة (إسبانيا) – نيوكاسل يونايتد (إنقلترا) (1-1 ذهابًا)*
ليفربول (إنقلترا) – غلطة سراي (تركيا) (0-1 ذهابًا)*
بايرن ميونيخ (ألمانيا) – أتالانتا (إيطاليا) (6-1 ذهابًا)*
توتنهام (إنقلترا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا) (5-2 ذهابًا)*
