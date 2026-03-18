البنك المركزي يدعو الى ضمان استمرارية خدمات السحب والدفع الإلكتروني خلال عطلة عيد الاستقلال وعيد الفطر

دعا البنك المركزي التونسي، البنوك والديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بمناسبة عطلة عيد الاستقلال وعيد الفطر.وأكد البنك المركزي، في مذكرة، ضرورة تأمين التزويد المنتظم للموزعات الآلية وضمان الجاهزية التقنية للمنصات الإلكترونية، بما يضمن استمرارية الخدمات المالية دون انقطاع خلال فترة العطلة.كما شدد على أهمية التدخل السريع لمعالجة أي عطب أو اضطرابات قد تطرأ على هذه الخدمات، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي الانقطاعات المحتملة.وتأتي هذه التوصيات في إطار الحرص على ضمان سير المعاملات المالية للمواطنين في ظروف عادية، خاصة مع ارتفاع الطلب على الخدمات البنكية والإلكترونية خلال فترات الأعياد.