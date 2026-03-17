الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن خسارة السنغال لنهائي كأس الأمم الأفريقية تطبيقا للوائح وفوز المغرب اعتباريا 3-صفر
قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الثلاثاء إن مجلس الاستئناف التابع له اعتبر منتخب السنغال منسحبا من المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025، واحتساب نتيجة المباراة لصالح المغرب اعتباريا بنتيجة 3-صفر.
وأضاف الكاف في بيان أن "مجلس الاستئناف في الاتحاد الأفريقي قرر اليوم تطبيقا للمادة 84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية اعتبار منتخب السنغال منسحبا من المباراة النهائية".
وغادرت السنغال أرض الملعب قرب النهاية لنحو 14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء قرب النهاية، أهدرها براهيم دياز، قبل الفوز 1-صفر بعد الأشواط الإضافية".
