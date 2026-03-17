الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن خسارة السنغال لنهائي كأس الأمم الأفريقية تطبيقا للوائح وفوز المغرب اعتباريا 3-صفر

​قال الاتحاد الأفريقي ‌لكرة القدم (الكاف) ‌اليوم ‌الثلاثاء إن مجلس الاستئناف التابع ⁠له اعتبر منتخب السنغال ​منسحبا من المباراة النهائية لكأس ⁠الأمم الأفريقية 2025، واحتساب ⁠نتيجة المباراة لصالح المغرب اعتباريا بنتيجة 3-صفر.وأضاف الكاف في بيان أن "مجلس الاستئناف ​في الاتحاد الأفريقي قرر اليوم تطبيقا ‌للمادة 84 من لائحة كأس ⁠الأمم الأفريقية ‌اعتبار منتخب السنغال منسحبا من المباراة النهائية".وغادرت السنغال أرض الملعب قرب النهاية لنحو ‌14 دقيقة ⁠بعد احتساب ركلة جزاء قرب النهاية، أهدرها ‌براهيم دياز، قبل الفوز 1-صفر بعد ‌الأشواط ⁠الإضافية".