النفطي يستقبل سفراء الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين بتونس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، سفراء كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين بتونس.

ومثّل اللقاء مناسبة للتأكيد على علاقات الأخوّة والتعاون والشراكة القائمة بين تونس ودول المجلس وكذلك لاستعراض التطورات الإقليمية الأخيرة بمنطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط والانعكاسات الخطيرة التي باتت تهدّد مرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي جراء هذه الأوضاع.


وجدّد الوزير تمسّك تونس بمقتضيات القانون الدولي ورفضها المطلق لكلّ اعتداء يطال الدول الشقيقة أو ينتهك حرمتها الترابية أو يستهدف أراضيها ومقدّراتها، معربا في هذا السياق عن تضامن تونس الكامل معها وتقديرها للإحاطة المستمرة لأفراد الجالية التونسية المقيمة على أراضيها.


ومن جهتهم، أعرب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي عن امتنانهم وتقديرهم لمواقف تونس المتضامنة مع دولهم، مؤكدين الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل وضع حدّ للانتهاكات التي تمسّ من أمن واستقرار بلدانهم.
