رئيس الجمهورية يشرف على موكب لتوزيع الجوائز على المتفوّقين في المسابقة الوطنيّة لحفظ القرآن

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الاثنين، 26 من شهر رمضان المعظّم، بقصر قرطاج، على موكب لتوزيع الجوائز على المتفوّقين في المسابقة الوطنيّة لحفظ القرآن الكريم.وافتُتح هذا الموكب بتلاوة آيات بيّنات من الذّكر الحكيم، قبل أن يتولّّى رئيس الدّولة تسليم الجوائز والشّهادات للمتفوّقين، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.وحضر هذه المناسبة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود ووزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ورئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم الشيخ محمد مشفر والشيخ منذر الجدّي.