Babnet   Latest update 22:49 Tunis

رئيس الجمهورية يشرف على موكب لتوزيع الجوائز على المتفوّقين في المسابقة الوطنيّة لحفظ القرآن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b86fe0e81971.89536761_ihpgeklnoqfjm.jpg>
Publié le Lundi 16 Mars 2026 - 19:01
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الاثنين، 26 من شهر رمضان المعظّم، بقصر قرطاج، على موكب لتوزيع الجوائز على المتفوّقين في المسابقة الوطنيّة لحفظ القرآن الكريم.
وافتُتح هذا الموكب بتلاوة آيات بيّنات من الذّكر الحكيم، قبل أن يتولّّى رئيس الدّولة تسليم الجوائز والشّهادات للمتفوّقين، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
 وحضر هذه المناسبة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود ووزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ورئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم الشيخ محمد مشفر والشيخ منذر الجدّي.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325591

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 مارس 2026 | 26 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:56
18:29
15:51
12:35
06:29
05:03
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-6
17°-11
21°-8
18°-10
17°-8
  • Avoirs en devises 24856,6
  • (16/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38627 DT
  • (16/03)
  • 1 $ = 2,95298 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/03)     2712,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/03)   28021 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>