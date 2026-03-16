رحلات أسبوعية استثنائية من الدوحة إلى تونس إلى غاية 28 مارس لتأمين عودة التونسيين

أفادت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة بأنه سيتم جدولة عدد من الرحلات الجوية الأسبوعية الاستثنائية في اتجاه تونس، وذلك إلى غاية 28 مارس 2026، بهدف تأمين عودة المواطنين التونسيين العالقين في دولة قطر.

وأوضحت السفارة، في بلاغ نشرته اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، أن هذه الرحلات موجهة خصوصًا للتونسيين الذين تعذّر عليهم العودة إلى أرض الوطن إثر زيارات عائلية أو سياحية، إلى جانب تمكين المقيمين الراغبين في السفر إلى تونس خلال الفترة المقبلة من العودة.


وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاتصالات الدورية التي تجريها مع المصالح المختصة بشركة الخطوط الجوية القطرية، مشيرة إلى أن هذه الرحلات تبقى ذات طابع استثنائي في انتظار استئناف البرنامج العادي للرحلات حال عودة الأوضاع إلى طبيعتها.


وكانت السفارة قد دعت، في وقت سابق، أفراد الجالية التونسية المقيمين في قطر إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
