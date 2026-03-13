جلسة عامة اليوم الجمعة، لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64c4dc1c374932.16493710_eqomghkfipjln.jpg>

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 13 مارس 2026، جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن البرلمان.