جلسة عامة اليوم الجمعة، لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64c4dc1c374932.16493710_eqomghkfipjln.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026
      
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 13 مارس 2026، جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن البرلمان.
