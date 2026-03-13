جلسة عامة اليوم الجمعة، لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة

الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:27
15:50
12:36
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 100
18°
11°
الــرياح:
2.57 كم/س
10°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
18°-10
20°-8
15°-8
15°-6
16°-7
- Avoirs en devises 25345,7
- (12/03)
- Jours d'importation 107
- 1 € = 3,39771 DT
- (12/03)
- 1 $ = 2,92782 DT
- Solde Compte du Trésor (11/03) 1132,1 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (11/03) 27897 MDT
( 22 413) وزارة الإشراف تُلَقن ال CNAM درسا
( 17 789) توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية
( 15 668) طهران: الخميس سنحسم مصير الجنود ال
( 13 733) فتح بحث تحقيقي ضد ثلاثة محامين وتج
( 13 177) الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة
( 12 937) توقيت العمل بالإدارات العمومية خلا
( 12 579) بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (ال
( 12 499) شوارع المدن التونسية يغمرها البحر
( 12 301) طرد نهائي لـ6 تلاميذ باكالوريا وعق
( 12 286) Tunisie : l’alerte froide de Moody
( 11 352) تطوّرات قضية شبهة اعتداء على طفل
( 11 132) بداية من اليوم: سلسلة إضرابات إقلي
( 10 588) إيقاف ألفة الحامدي وإحالتها على ال
( 10 128) الحكم على رئيس الغرفة الوطنية لأصح
( 9 623) الاحتفاظ بأحمد العميري رئيس غرفة
( 9 514) حجز قرابة مليون دينار والاحتفاظ ب
( 9 415) هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين
( 9 318) تونس : الخميس أول أيام شهر رمضان
( 8 987) فيديو اليوم: مواطن يترك سيارته ع
( 8 743) رواد: زوج يقتل زوجته طعنا قبل موعد
