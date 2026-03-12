Babnet   Latest update 22:55 Tunis

كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يجدد رفض تونس لكلّ انتهاك يطال استقرار الدول العربية الشقيقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b32da4daf692.25188443_ilpjkhengfomq.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026
      
استقبل  كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، اليوم الخميس، سفير مملكة البحرين بتونس عبد العزيز محمد عبد الله العيد.

 وتمّ خلال اللقاء بحث سبل دفع وتعزيز علاقات الأُخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، واستعراض آخر مستجدّات الأحداث في المنطقة، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء الخميس.


وفي هذا الاطارجدّد كاتب الدولة رفض تونس المطلق لكلّ انتهاك يطال سيادة وسلامة واستقرار الدول العربية الشقيقة، مذكّرا بموقف بلادنا الداعي للوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى المفاوضات كسبيل وحيد لاحتواء الأزمة والحدّ من مزيد اتساع رقعة الصراع..
كما مثّل اللقاء مناسبة للتأكيد على عراقة علاقات الأخوّة والتعاون بين تونس ومملكة البحرين وأهمية العمل المشترك على تعزيزها والإرتقاء بها إلى أعلى المراتب بما يخدم مصلحة البلدين ولما فيه خير للشعبين الشقيقين، وفق نص البلاغ.

 
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
