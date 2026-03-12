Babnet   Latest update 16:32 Tunis

تحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026 ب2000مليم (مفتي الجمهورية)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cf30f0eb29c70.44311825_fqlgmnhikojpe.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 16:28
      
حدد مفتي الجمهورية التونسية مبلغ زكاة الفطر لهذه السنة 2026/1447 بدينارين اثنين (2000 مليم) ، وذلك وفق بلاغ نشره ديوان الافتاء اليوم الخميس.

وذكر ديوان الافتاء بوجوب إخراجها بغروب شمس ليلة العيد، وأنه يستحب إخراجها يوم العيد قبل الصلاة،. ولفت إلى أن من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ولا تسقط بل تبقى عالقة بالذمة حتى تؤدى.


وبين الديوان أنه بالامكان اخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة  حسب المذهب المالكي ، أو اخراجها قبل ذلك وفق المذهبين الحنفي والشافعي 
وأوضح ديوان الافتاء أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر يخرجها عن نفسه وأفراد أسرته ومن هم في كفالته.

الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
