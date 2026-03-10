Babnet   Latest update 15:15 Tunis

القائم بالأعمال بسفارة تونس بمسقط تشارك في لقاء دبلوماسي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b02090b58ac3.02747240_efmokinjpgqhl.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 14:45
      
شاركت القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بمسقط شيراز الشابي، أول أمس الأحد، في لقاء جماعي ضمّ عددا من سفراء الدول العربية مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي.

ويندرج هذا اللقاء، وفق بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في إطار متابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على دول المنطقة.


كما ناقش الحاضرون السبل الكفيلة بوقف التصعيد العسكري والعودة إلى المسار الدبلوماسي، بما يساهم في الحفاظ على الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
