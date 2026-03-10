القائم بالأعمال بسفارة تونس بمسقط تشارك في لقاء دبلوماسي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة

شاركت القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بمسقط شيراز الشابي، أول أمس الأحد، في لقاء جماعي ضمّ عددا من سفراء الدول العربية مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي.ويندرج هذا اللقاء، وفق بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في إطار متابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على دول المنطقة.كما ناقش الحاضرون السبل الكفيلة بوقف التصعيد العسكري والعودة إلى المسار الدبلوماسي، بما يساهم في الحفاظ على الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.