رئيس البرلمان يلتقي هيئة المجلس المحلي برادس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aae659294943.75030555_kgfijmoqepnhl.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 15:35
      
استعرضت هيئة المجلس المحلي برادس (ولاية بن عروس)، خلال لقائها اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة بقصر باردو، مختلف البرامج والمشاريع المزمع انجازها في عديد المجالات، على غرار المجال الرياضي والترفيهي والتطهير والعناية بالبيئة، والخطوات التي تم قطعها في اتجاه تجسيمها، فضلا عن تقديم جوانب من نشاط الهيئة الرامي الى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بالجهة.

كما تطرق أعضاء المجلس المحلي خلال اللقاء، وفق بلاغ نشره البرلمان، الى المشاغل التي تتطلب التدخل والمعالجة بمدينة رادس، وتتصل خاصة بقطاع النقل العمومي، قصد تسهيل تنقل المواطن داخل الجهة والى العاصمة.

 
وقدموا لرئيس البرلمان، بسطة عن مخطط التنمية الخاص بمدينة رادس، وما يتطلبه من دفع ودعم للتجسيم، بما يستجيب لتطلعات المواطن وحاجيات المنطقة، مشيرين الى الصعوبات التي تعترضهم وحرصهم على القيام بالمهام الموكولة لهم وفق صلاحياتهم الدستورية.
 

من جهته، عبر بودربالة عن استعداده لتقديم ما يلزم من دعم ومساندة لمختلف البرامج والمشاريع التي تخص الدائرة الانتخابية "رادس-مقرين"، مشددا على ضرورة العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية، والاصغاء الدائم لمشاغل المواطن، تجسيما للمبادئ الدستورية الرامية بالخصوص الى الالمام بحاجيات المواطن وتكريس حقه في التنمية.

وقد ضمت هيئة المجلس المحلي برادس كل من راضية الكحلاوي وأحمد الحجري ونور الدين الشفار ووسام الشهيدي وحسن الفرشيشي.
