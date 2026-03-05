القائم بالاعمال بالنيابة بسفارة تونس بالمنامة يلتقي عددا من أفراد الجالية للإطمئنان على أوضاعهم

إستقبل القائم بالاعمال بالنيابة بسفارة تونس بالمنامة، أمس الاربعاء، عددا من أفراد الجالية للإطمئنان على أوضاعهم وعلى سلامة عائلاتهم في ظلّ الأوضاع الرًّاهنة التي تشهدها المنطقة.وتم التأكيد خلال اللقاء على الأولوية التي توليها تونس لرعاية أبنائها بالخارج وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم، وذلك وفق منشور على الصفحة الاخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، .واستعرض القائم بالاعمال مع افراد الجالية المساعي التي قامت بها البعثة لدى السلطات البحرينية والسفارة السعودية بالمنامة لتوضيح الترتيبات التي تم إعتمادها لتمكين المقيمين بمملكة البحرين وكذلك غير المقيمين (العالقين)، من المغادرة عبر الأراضي السعودية في هذا الظرف الإستثنائي.يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية نشرت، قبل يومين، الارقام والعناوين التالية لفائدة ابناء الجالية بمملكة البحرين وهي:السفارة التونسية بالمنامة // رقم الواتساب 0097317715702رقم السفارة 0097317715702رقم الطوارئ :0097335558130البريد الالكتروني: at.manama@diplomatie.gov.tn