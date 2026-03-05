Babnet   Latest update 18:07 Tunis

القائم بالاعمال بالنيابة بسفارة تونس بالمنامة يلتقي عددا من أفراد الجالية للإطمئنان على أوضاعهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a9b0c32fe631.62562412_ghknjmfleoipq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 17:14 قراءة: 0 د, 39 ث
      
إستقبل القائم بالاعمال بالنيابة بسفارة تونس بالمنامة، أمس الاربعاء، عددا من أفراد الجالية للإطمئنان على أوضاعهم وعلى سلامة عائلاتهم في ظلّ الأوضاع الرًّاهنة التي تشهدها المنطقة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على الأولوية التي توليها تونس لرعاية أبنائها بالخارج وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم، وذلك وفق منشور على الصفحة الاخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، .


واستعرض القائم بالاعمال مع افراد الجالية المساعي التي قامت بها البعثة لدى السلطات البحرينية والسفارة السعودية بالمنامة لتوضيح الترتيبات التي تم إعتمادها لتمكين المقيمين بمملكة البحرين وكذلك غير المقيمين (العالقين)، من المغادرة عبر الأراضي السعودية في هذا الظرف الإستثنائي.


يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية نشرت، قبل يومين، الارقام والعناوين التالية لفائدة ابناء الجالية بمملكة البحرين وهي:
السفارة التونسية بالمنامة // رقم الواتساب 0097317715702
رقم السفارة 0097317715702
رقم الطوارئ :0097335558130
البريد الالكتروني: at.manama@diplomatie.gov.tn
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324819

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:19
15:46
12:38
06:45
05:19
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-13
21°-13
21°-11
20°-11
19°-11
  • Avoirs en devises 25340,8
  • (05/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37941 DT
  • (05/03)
  • 1 $ = 2,91481 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/03)     1106,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/03)   27801 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>