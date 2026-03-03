الاتحاد االعام التونسي للشغل "يدين العدوان العسكري الامريكي الصهيوني ضد إيران"

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، عن "إدانته الشديدة للعدوان العسكري الذي شنّته الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ضدّ إيران"، معتبرا أنه "خطوة تصعيدية خطيرة تنذر بإشعال المنطقة برمّتها، وتضرب كل مقومات القانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة والسلم العالمي ويزيد من هيمنة الكيان الصهيوني على المنطقة ومدخراتها".وأكد الاتحاد، في بيان له، "رفضه عمليات الاغتيال ضد مسؤولين في دول ذات سيادة في خرق للمواثيق الدولية بعيدا عن كل المعايير الأخلاقية والقانونية والإنسانية التي انبنت عليها القوانين الدولية"، محذرا "من خطورة ما يجري في المنطقة العربية وتأثيراتها على السلم العالمي وعلى الشعوب العربية وأمنها".ودعا كلّ النقابات والأحرار في العالم إلى فضح وإدانة هذه السياسات العدوانية وإلى التضامن مع الشعب الإيراني وكلّ الشعوب التي تواجه آلة الحروب والاستعمار والاستغلال في استهتار تامّ بالمواثيق الدولية وسيادة الشعوب وميثاق الأمم المتحدة وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني.وشددت المنظمة الشغيلة على ضرورة إيقاف العدوان ومنع توسّع الحرب في المنطقة ككلّ وفضح كلّ سياسات الهيمنة بالحروب والغطرسة وخرق القوانين الدولية ممّا يهدّد مبادئ السلم والعدل في العالم.ويذكر أن الولايات المتحدة شنت مع ااسرائيل هجمات ضدّ إيران، نهاية الاسبوع الفارط، فيما أعلنت طهران ردها بضربات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية. ولا يزال التوتر متصاعدا، مع تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله، في ظلّ غياب مؤشرات واضحة على قرب انتهاء المواجهات.