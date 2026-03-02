Babnet   Latest update 16:08 Tunis

هيئة الانتخابات تصادق على نتائج قرعـــــــــة التناوب على عضويـــــــــة المجالس الجهوية والمحليــــــة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/isie290418.jpg>
Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 15:35
      
صادق مجلس الهيئـة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، على نتائج قرعـــــــــة التناوب على عضويـــــــــة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحليــــــة والجهويــــة للفترة الممتدة من 5 مارس إلى 4 جوان 2026 .

وأذن المجلس الذي انعقد اليوم بإشراف رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسك ، وفق بلاغ للهيئة، بنشر هذه النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة.


وجرى تنظيم قرعة التناوب على عضويـــــــــة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحليــــــة والجهويــــة أمس الاحد 1 مارس الجاري من قبل الادارات الجهوية للهيئة بجميع ولايات الجمهورية.


كما صادق مجلس الهيئة على دليل إجراءات المراقب المالي بعد إدخال التعديلات المقترحة من طرف أعضاء المجلس.

وتداول كذلك حول مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة و أعرب عن دعمه لما تضمنه المشروع من إصلاحات و حرصه على فتح الآفاق أمام إطارات و أعوان الهيئة.
وتم الاتفاق، في هذا الجانب، على عرض المشروع خلال اجتماع المجلس القادم، اعتمادا على ملاحظات و اقتراحات أعضاء مجلس الهيئة.
Babnet

