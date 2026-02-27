Babnet   Latest update 12:43 Tunis

عماد الدربالي يؤكد أن الإصلاح الزراعي المنشود يقتضي معالجة جذرية لملف الأوضاع العقارية المعقدة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6683cfccb9a382.26999423_nmhjpogeqlifk.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 12:34 قراءة: 1 د, 27 ث
      
افاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، عماد الدربالي، أن الإصلاح الزراعي المنشود يقتضي معالجة جذرية لملف الأوضاع العقارية المعقدة، بما يفضي إلى تسوية قانونية واضحة ومستقرة، ويحدّ من تشتت الملكية الذي أعاق تحديث أساليب الاستغلال وقلّص من جدوى الاستثمار.
 
كما يستوجب الاصلاح اعتماد آليات عملية لدعم صغار الفلاحين دعمًا مباشرًا وشفافا، يمكّنهم من النفاذ إلى التمويل والتجهيزات والأسواق في ظروف عادلة، وفق ما افاد به الدربالي لدى افتتاحه جلسة حوارية الجمعة، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ.

 
 وقال الدربالي ان الواجب الوطني "يحمّلنا مسؤولية العمل على تذليل الصعوبات التي يواجهها الفلاحون، والإسراع باتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من معاناتهم، مع التصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة وشبكات المصالح التي تمسّ بقوت التونسيين وتربك توازن السوق".
 

وأكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المرحلة التي تمرّ بها البلاد تستوجب تعبئة وطنية شاملة، تتوحّد فيها الإرادات حول هدف إنقاذ القطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على تأمين قوت التونسيين وصون سيادة الوطن
 
وفي ما يتعلق بالثروة الحيوانية، فقد شدد على أن المحافظة عليها وتجديدها يفرضان اعتماد برامج مستدامة للتربية والتحسين وتأمين الأعلاف، حفاظًا على طاقتنا الإنتاجية وتوقيا من مخاطر التبعية للأسواق الخارجية.
 
كما بين أهمية تعزيز الاستثمار في البحث العلمي الفلاحي  وربط مخرجاته بحاجيات الميدان  واعتماد تقنيات إنتاج مستدامة تراعي خصوصياتنا المناخية وتحافظ على الموارد المائية والتربة، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو تنمية متوازنة وشاملة.
 
واكد الدربالي ان المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحكم اختصاصاته الدستورية، يضطلع بدور أساسي في النظر والمصادقة على المخطط التنموي، بما يضمن انسجامه مع أولويات الجهات وتطلعات المواطنين،  مؤكدا الحرص على أن تحظى الفلاحة والصيد البحري بالمكانة المستحقة ضمن الخيارات الوطنية الكبرى، وأن يُدرجا كقطاعين ذوي بعد استراتيجي في التصورات والبرامج القادمة، بما يترجم أهميتهما في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الوطنية ودفع التنمية المتوازنة بين مختلف الأقاليم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324374

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet22°
19° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
21°-11
21°-10
20°-12
20°-12
  • Avoirs en devises 25399,1
  • (26/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37496 DT
  • (26/02)
  • 1 $ = 2,88387 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>