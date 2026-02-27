Babnet   Latest update 09:17 Tunis

برلمان: جلسة استماع حول مبادرة لتنقيح قانون مهنة المهندسين المعماريين بعد الغاء انتخابات الهيئة قضائيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a12d0a4a05e7.74977241_mkeqhngjpfoil.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 08:33 قراءة: 1 د, 3 ث
      
عقدت لجنة التشريع العام، يوم الخميس جلسة للاستماع إلى إلى جهات المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1974 المنظم لمهنة المهندس المعماري.

وبيّن أصحاب المبادرة، حسب بلاغ صادر عن البرلمان، مساء الخميس، أن مبادرتهم "جاءت نتيجة للفراغ القانوني الذي ظهر عقب صدور حكم قضائي في 17 أفريل 2025 يقضي بإلغاء انتخابات هيئة المهندسين المعماريين التي جرت في 2024، ما أدّى إلى شغور تام في مجلس الهيئة، وتعطل أعمالها بشكل كامل، وانعكس سلباً على مصالح المهندسين المعماريين، حيث توقف تسجيل الخريجين الجدد وتعذر الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة للمشاركة في المناقصات وطلبات العروض.


وأضافت جهة المبادرة أن الإشكال الأساسي يكمن في غياب نص قانوني واضح يحدد الجهة البديلة المخولة بالدعوة إلى انتخابات جديدة في حالة الشغور التام لمجلس الهيئة أو حله، خاصة مع انتهاء مدة عضوية دائرة التأديب وعدم اكتمال نصابها القانوني.


وحسب جهة المبادرة، يهدف هذا المقترح إلى معالجة هذه الإشكاليات وتفادي التأويلات والفراغ القانوني، خاصة أن الفصول الحالية من القانون (مثل الفصل 19) لاتغطّي حالات الشغور الكامل، والفصل 38 الانتقالي لم يعد قابلاً للتطبيق .

وفي معرض تدخلاتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية تسريع النظر في هذا المقترح لحلحلة الوضع الراهن، داعين إلى ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف ذات العلاقة بغاية إرجاع هذا المرفق المهني إلى سالف نشاطه تفاديا لما يمكن أن تحدثه حالة الشغور من تداعيات اقتصادية ومهنية.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324357

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
13° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-12
21°-11
21°-10
20°-12
20°-12
  • Avoirs en devises 25399,1
  • (26/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37496 DT
  • (26/02)
  • 1 $ = 2,88387 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>