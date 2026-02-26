Babnet   Latest update 18:05 Tunis

وزير الدفاع يشارك العسكريين العاملين بالقاعدة العسكرية بكندار وجبة الإفطار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a0771ed3f017.57036372_lnfijkpmohgeq.jpg>
Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 17:37
      
شارك وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، مساء أمس الاربعاء، العسكريين العاملين بالقاعدة العسكرية بكندار (ولاية سوسة)، وجبة الإفطار، مقدّما لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور ثلة من العسكريين بمختلف رتبهم من ضباط وضباط الصف ورجال الجيش.

واطلع الوزير بالمناسبة، على مهام ومكوّنات الوحدات العسكرية المنتصبة بالقاعدة، وعلى ظروف عمل وعيش العسكريين العاملين بها. وعاين مدى تقدّم الأشغال والمشاريع المبرمجة المتعلّقة بالبنية الأساسية التي ستساهم في توفير الإطار المناسب لأداء مهامهم في أحسن الظروف، وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع اليوم الخميس.


وتوجه بالشكر لكل العسكريين، لا سيما المرابطين على الميدان في تحدّ للظروف المناخيّة والطبيعية الصعبة، على ما يبذلونه من جهود وتضحيات للذود عن حرمة الوطن وحماية مكتسباته بكل تفان وانضباط والتزام ثابت وعزيمة لا تلين، مشددا على أنها مبادئ يلتزم بها ويتقاسمها كل أفراد الجيش الوطني باعتبارها من أسس عقيدتهم العسكرية.


كما أكّد أن مواكبة التحولات الجيوستراتيجيّة والتطورات التكنولوجية ليست خيارا ظرفيّا، بل يجب أن يكون توجّها ثابتا غايته الارتقاء بالجاهزية العملياتية للأفراد إنسجاما مع الأهداف الاستراتيجيّة المرسومة في أفق 2030 وذلك عبر تطوير برامج التكوين والتدريب وتحديثها، وادماج التكنولوجيا الحديثة ومزيد الانفتاح على التعاون الدولي، والاطلاع على التجارب المقارنة، حتى يتسنى مواجهة التحدّيات عبر استشراف التغيرات واستباقها.

وحث الحلقات القيادية، إلى الاصغاء إلى مشاغل مرؤوسيهم ومزيد العناية بالجانب المعنوي للأفراد وترسيخ مبادئ حب الوطن والولاء لتونس، مذكرا بالتزام الوزارة بتحسين ظروف عمل وعيش الأفراد وبمزيد الإحاطة الاجتماعية بهم.

ودعا الوزير كل العسكريين، إلى مواصلة أداء رسالتهم النبيلة بكل شرف وأمانة وبنفس الروح الوطنية، ملتزمين بالمبادئ والقيم التي غرستها فيهم المؤسسة العسكرية، حتى يظل الجيش الوطني عامل استقرار ورمزا للوحدة وحام للسّيادة الوطنية.
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
