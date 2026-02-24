البريد التونسي يعلن انطلاق صرف جرايات الضمان الاجتماعي عبر الموزعات الآلية بداية من مساء الثلاثاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eaad69dd3bcf6.55723658_enjmofqihkplg.jpg>

أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من حاملي بطاقة “جرايتي”، البدء في سحب مستحقاتهم بداية من مساء اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026، وذلك انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال.

ويأتي هذا الإجراء لتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم وتجنب الازدحام أمام النوافذ بمكاتب البريد.