تعزيز التعاون بين تونس واندونيسيا محور جلسة عمل بين مجموعة التّعاون البرلماني مع البلدان الآسيوية ووفد من البرلمان الأندونيسي

انعقدت صباح اليوم الاثنين بقصر باردو جلسة عمل بين أعضاء مجموعة التّعاون البرلماني مع البلدان الآسيوية بمجلس نواب الشعب وبين أعضاء مجموعة الصّداقة البرلمانية تونس- جمهورية اندونيسيا المنبثقة عنها، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.وتأتي هذه الجلسة، التي حضرها سفير اندونيسيا بتونس زهيري مسراوي، في إطار الزيارة التي يؤدّيها الى تونس وفد من اللّجنة الأولى المكلفة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصال والإعلامية والاستعلامات في البرلمان الاندونيسي برئاسة اتوت اديانتو، وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية بمنصة "فايسبوك".وأكّدت نائب رئيس مجلس نواب الشعب وعضو المجموعة، المبروك، أن هذا الاجتماع يمثّل فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات بين تونس وإندونيسيا، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة القائمة على الاستثمار في الذكاء البشري وتثمين الكفاءات.وأبرزت أن تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري يظلّ من أولويات المرحلة المقبلة، مؤكّدة أهمية إمضاء الاتفاقية التجارية التفاضلية بين البلدين، باعتبارها خطوة هامة من شأنها إرساء إطار عملي لدفع المبادلات، وفق ما جاء في نص البلاغ.كما شدّدت على أنّ مجموعة الصداقة التونسية الإندونيسية تمثّل فضاء جديا لتفعيل علاقات التعاون، وأنّ المجلس لا يدّخر جهدا في دعم العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.ومن جانبهم، أكّد أعضاء مجموعة التّعاون البرلماني مع البلدان الآسيوية ومجموعة الصّداقة التونسية الاندونيسية المنبثقة عنها، أنّ العلاقات الثنائية تستند إلى روابط ثقافية وقيمية ودينية متينة، وإلى جذور تاريخية عميقة.وأشاروا إلى أنّ المرحلة الراهنة تقتضي الارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى مستوى تطلّعات الشعبين، في إطار تعاون جنوب–جنوب متوازن امام "محاولات الهيمنة والتغوّل في العلاقات الدولية".وأفادوا بأنّ مذكّرات التفاهم واتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين تستوجب دفعا سياسيا وبرلمانيا لتفعيلها، ومن بينها الاتفاقية التجارية التفاضلية بين تونس وإندونيسيا، وما يُنتظر أن تحقّقه من نتائج ملموسة على المستوى التجاري، حسب ذات المصدر.ودعوا إلى تطوير التعامل التجاري خاصة في ما يتعلّق بمنتوجات التمور وزيت الزيتون، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة.وأكّد رئيس الوفد البرلماني الاندونيسي اوتوت اديانتو أنّ برلمان بلاده سيعمل بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية على الدفع نحو تفعيل مذكّرات التفاهم واتفاقيات التعاون القائمة بين البلدين في أقرب الآجال.كما وعد بالعمل على مزيد التعريف بزيت الزيتون التونسي في السوق الإندونيسية، بما يسهم في تحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية.ودعا من جهة أخرى الى تعزيز التعاون في مجالي الثقافة والرياضة، ورحّب بالمقترحات المتصلة بتطوير الشراكة في المجال الصحي، خاصة في ضوء رغبة الجانب الاندونيسي في إيفاد عدد أكبر من الطلبة لدراسة الطب في تونس