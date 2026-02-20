Babnet   Latest update 15:39 Tunis

عماد الدربالي: السياسات التنموية السابقة أسفرت عن فجوات تنموية واسعة ومخطط 2026-2030 مشروع بديل يكرس ارادة الشعب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6683cfccb9a382.26999423_nmhjpogeqlifk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 14:48
      
افاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي أن "مناقشة ملف البنية التحتية في تونس يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المواطنين في مختلف جهات الوطن، وما آلت إليه بعض المرافق من تقهقر وتردٍ، مما يعكس طبيعة السياسات التنموية السابقة التي لم تراعي خصوصيات الجهات وحاجياتها، وأسفرت عن فجوات تنموية واسعة وزيادة شعور المواطنين بالتهميش، إضافة الى حجم الفساد الذي لحق القطاع حتى أصبح مدخلا لمزيد هيمنة الكارتالات و الأوليڨارشيا المالية الحاكمة".
 
واضاف خلال جلسة حوارية بحضور وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري انعقدت الجمعة، ان مخطط التنمية 2026-2030،  يمثل مشروعا بديلا حقيقيا يقطع مع المركزية المفرطة وذات الأساليب في التلاعب بمصالح الشعب  ويكرّس إرادة الشعب في صناعة القرار التنموي.

 
 ويتيح هذا المخطط تلبية الحاجيات الملحة والعاجلة للمواطنين وتطبيق مقاربة تشاركية قائمة على العدالة والانصاف المجالي، وإعادة الاعتبار لكل رقعة من تراب الوطن، مع ضمان نفاذ متساوٍ لكل المواطنين إلى الخدمات والمرافق العمومية، وفق الدربالي.
 

واعتبر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ان النهوض بقطاع البنية التحتية مسؤولية جماعية، وهو ركيزة لبناء الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
 
كما جدد الالتزام الكامل بالمساهمة الفاعلة في إنجاح مخطط التنمية 2026-2030، وصياغة وتوجيه السياسات العمومية، والدفاع عن مصالح الجهات والمواطنين، وتحقيق العدالة المجالية في مشاريع البنية التحتية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويقوي روح الانتماء الوطني.
                      
 
 
