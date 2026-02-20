Babnet   Latest update 12:51 Tunis

وزارة الدّاخلية توضّح بشأن وضعية الأعوان المتعاقدين المنتدبين في إطار البرنامج الخصوصي لتدعيم البلديات المحدثة بالموارد البشرية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b20e83a3b33e1.37203304_ihfjopkmeqlgn.jpg width=100 align=left border=0>
أفادت وزارة الدّاخلية، بأنّه يتم تجديد التعاقد مع الأعوان المتعاقدين المنتدبين، في إطار البرنامج الخصوصي لتدعيم البلديات المحدثة بالموارد البشرية، لمدة سنة إضافية، وفي حدود الإعتمادات المتوفرة على حساب البرنامج الخصوصي.

وبينت الوزارة، في ردها عن سؤالين كتابيّين لنائبتي مجلس نواب الشعب منال بديدة ونورة الشّبراك، بخصوص وضعية هؤلاء الأعوان، والمنشور على موقع البرلمان، أنّ العمل بصيغة التعاقد مستمر باعتبار أن البرنامج مازال متواصلا إلى سنة 2026، مؤكّدة أنه يجري التنسيق حاليا مع مصالح رئاسة الحكومة للنظر في كيفية تطبيق الإجراء المتعلق بترسيمهم.


وأضافت أنه يتم إبرام العقود مع المعنيين بالأمر، وإحالتها إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لتحويل الإعتمادات المرصودة لخلاصهم على حساب البرنامج الخصوصي، مؤكدة أنه تمّ الإذن إلى كل الولاة قصد تعميم هذا القرار على البلديات المحدثة الرّاجعة لهم بالنظر والمعنية بهذا الإجراء، للعمل بمقتضى الرأي الإستشاري لمصالح رئاسة الحكومة.


