Babnet   Latest update 22:56 Tunis

رئيس الجمهورية يهنئ الشعب التونسي بحلول شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69963089c54f95.73308215_mholqgpefinkj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 20:33 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الأربعاء، إلى جامع الزيتونة المعمور، وتوجه من هناك بالتهنئة إلى الشعب التونسي والأمة الاسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وفق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية
ويستقبل التونسيون الخميس أول أيام شهر رمضان بعد أن أعلن مفتى الجمهورية أن اليوم الاربعاء هو تمام شهر شعبان لتعذر رؤية الهلال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323915

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:36
12:40
07:04
05:38
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet20°
13° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-8
20°-11
16°-11
16°-10
18°-10
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/02)     561,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/02)   27446 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>