رئيس الجمهورية يهنئ الشعب التونسي بحلول شهر رمضان

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الأربعاء، إلى جامع الزيتونة المعمور، وتوجه من هناك بالتهنئة إلى الشعب التونسي والأمة الاسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وفق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية

ويستقبل التونسيون الخميس أول أيام شهر رمضان بعد أن أعلن مفتى الجمهورية أن اليوم الاربعاء هو تمام شهر شعبان لتعذر رؤية الهلال.