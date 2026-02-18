صفاقس: وزير الدفاع الوطني يدشّن مشروعًا سكنيًا بالحي العسكري ويزور المستشفى العسكري

زيارة تفقد إلى المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس



أشرف، وزير الدفاع الوطني، صباح الثلاثاء 17 فيفري 2026، على تدشين القسط الأول من مشروع القطب السكني المتكامل بالحي العسكري “الشهيد الوكيل فتحي الوناسي” بصفاقس، والمتكوّن منمخصّصة للكراء لفائدة العسكريين بأسعار مدعّمة.وأوضح الوزير بالمناسبة أن المشروع يندرج ضمن أولويات المؤسسة العسكرية في دعم الجانب الاجتماعي للعسكريين وعائلاتهم، عبر توفير سكن لائق يضمن الاستقرار الأسري والاجتماعي، تقديرًا لدورهم في حماية الوطن.كما نوّه بالدور الذي يضطلع بهفي تنفيذ المشاريع السكنية، وبمساهمة مختلف الهياكل الوطنية في إنجاز المشروع ضمن الآجال المحددة.وفي السياق ذاته، أدّى الوزير زيارة إلى، حيث اطّلع على سير العمل بمختلف الأقسام الطبية والمخابر ومبنى الجراحة وأجنحة الإقامة، واستمع إلى عروض حول مهام المؤسسة وتنظيمها ومواردها البشرية والمادية ومشاريع تطوير بنيتها التحتية.وعقد الوزير لقاءً مع رؤساء الأقسام والإطارات الطبية والإدارية، تم خلاله التطرق إلى مشاغل المستشفى، خاصة ما يتعلق بنقص الإطار الطبي وشبه الطبي، وبرنامج اقتناء المعدات والتجهيزات الطبية الدقيقة.وأكد أهمية تطوير آليات العمل وإدماج التقنيات الرقمية والروبوتية في الجراحة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المؤسسة على استيعاب الحالات المعقدة، في إطار استراتيجية وزارة الدفاع الرامية إلى دعم المنظومة الصحية العسكرية ورفع جاهزيتها.كما أشرف الوزير على وضع حجر الأساس لكل من مشروع مبنى أخذ العينات وقسم القسطرة بالمستشفى، في إطار توسيع الاختصاصات الطبية ودعم البنية التحتية الصحية بالمؤسسة.