صفاقس: وزير الدفاع الوطني يدشّن مشروعًا سكنيًا بالحي العسكري ويزور المستشفى العسكري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699603cca923b2.63892639_nemqiokghflpj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 19:21
      
أشرف خالد السهيلي، وزير الدفاع الوطني، صباح الثلاثاء 17 فيفري 2026، على تدشين القسط الأول من مشروع القطب السكني المتكامل بالحي العسكري “الشهيد الوكيل فتحي الوناسي” بصفاقس، والمتكوّن من 20 شقّة مخصّصة للكراء لفائدة العسكريين بأسعار مدعّمة.

وأوضح الوزير بالمناسبة أن المشروع يندرج ضمن أولويات المؤسسة العسكرية في دعم الجانب الاجتماعي للعسكريين وعائلاتهم، عبر توفير سكن لائق يضمن الاستقرار الأسري والاجتماعي، تقديرًا لدورهم في حماية الوطن.


كما نوّه بالدور الذي يضطلع به ديوان المساكن العسكرية في تنفيذ المشاريع السكنية، وبمساهمة مختلف الهياكل الوطنية في إنجاز المشروع ضمن الآجال المحددة.


زيارة تفقد إلى المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس

وفي السياق ذاته، أدّى الوزير زيارة إلى المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، حيث اطّلع على سير العمل بمختلف الأقسام الطبية والمخابر ومبنى الجراحة وأجنحة الإقامة، واستمع إلى عروض حول مهام المؤسسة وتنظيمها ومواردها البشرية والمادية ومشاريع تطوير بنيتها التحتية.

وعقد الوزير لقاءً مع رؤساء الأقسام والإطارات الطبية والإدارية، تم خلاله التطرق إلى مشاغل المستشفى، خاصة ما يتعلق بنقص الإطار الطبي وشبه الطبي، وبرنامج اقتناء المعدات والتجهيزات الطبية الدقيقة.

وأكد أهمية تطوير آليات العمل وإدماج التقنيات الرقمية والروبوتية في الجراحة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المؤسسة على استيعاب الحالات المعقدة، في إطار استراتيجية وزارة الدفاع الرامية إلى دعم المنظومة الصحية العسكرية ورفع جاهزيتها.

كما أشرف الوزير على وضع حجر الأساس لكل من مشروع مبنى أخذ العينات وقسم القسطرة بالمستشفى، في إطار توسيع الاختصاصات الطبية ودعم البنية التحتية الصحية بالمؤسسة.
الأربعاء 18 فيفري 2026
