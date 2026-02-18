رئيس الجمهورية ونظيره المصري يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم

جرت، ظهر اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم.وتمّ التطرق في هذه المكالمة، إلى عمق العلاقات الأخويّة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، والتأكيد على الإرادة القائمة للمضي قدماً نحو مزيد تطويرها وتنميتها في كافّة المجالات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.