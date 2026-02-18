رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/624f0fa6851381.28892371_hejonpfilkmqg.jpg width=100 align=left border=0>

جرت، بعد ظهر هذا اليوم الخميس، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، تبادلا خلالها التهاني بحلول شهر رمضان المعظم ، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"



وكانت هذه المكالمة مناسبة تمّ فيها التأكيد مجدّدا على عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الإرادة الثابتة والراسخة لمزيد تعزيز التعاون والتكامل بينهما في كافة المجالات، وفق المصدر ذاته.