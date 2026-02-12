تونس تُدين بشدّة الإجراءات الاستعمارية بحقّ الشعب الفلسطيني

أدانت تونس بشدّة «كافة الإجراءات الاستعمارية التي يتخذها الكيان الصهيوني المحتلّ في حقّ الشعب الفلسطيني»، وذلك في الكلمة التي ألقتها ضحى الشويخ، المندوبة الدائمة للجمهورية التونسية لدى جامعة الدول العربية، نيابة عن تونس، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، المنعقد أمس الأربعاء في القاهرة.وأكدت المندوبة الدائمة، في مداخلتها، موقف تونس الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها لجميع السياسات والإجراءات التي تستهدف تكريس واقع الاحتلال وتقويض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.